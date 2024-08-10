Ремейки Max Payne 1 и 2 вошли в полную стадию производства, а Control 2 готовится к запуску

Спустя два года после официального анонса, ремейки Max Payne 1 и 2 от Remedy Entertainment наконец-то перешли в полную стадию производства. Разработчики подтвердили этот шаг в своем последнем финансовом отчете.
Ремейк, который объединит первые две части культовой серии, достиг стадии полного производства во втором квартале 2024 года. Текущая цель - создать игру в функциональном состоянии от начала до конца.
Кроме того, в отчете содержится информация о состоянии других проектов студии. Control 2, продолжение популярной игры, перешло в фазу «готовности к производству», что является последним этапом перед началом полного цикла разработки. В рамках этой стадии уже создана сборка, которая демонстрирует ключевые игровые функции. По поводу публикации Control 2 и многопользовательского проекта Condor, который разворачивается в той же вселенной, студия ведет переговоры с возможными партнерами. Вопрос о самостоятельном издании этих игр или работе с издателем пока остается открытым.
Наконец, в отчете было упомянуто, что Alan Wake 2, последняя выпущенная игра компании, пока не окупила свои затраты, а также продолжается разработка проекта The Lake House, выход которого ещё не имеет подтвержденной даты.
Фото: commons.wikimedia.org/ Prolete (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
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