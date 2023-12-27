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Гендиректор ТНТ Канделаки: ремейк
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  • Опубликована сегодня в 22:49

Гендиректор ТНТ Канделаки: ремейк "Ивана Васильевича" переснимут для остроты

Генеральный директор ТНТ Тина Канделаки объявила о пересъемке финала фильма "Иван Васильевич меняет все". Она отметила, что эта мера принята с целью сделать картину более "острой и интересной".

Ранее сообщалось, что артиста Филиппа Киркорова убрали с афиши фильма из-за его участия в скандальной вечеринке Ивлеевой. По данным инсайдера, сцены с участием Киркорова также могут быть исключены из других новогодних шоу, представляющих сложность в замене артиста в шоу "Маска", где он является одним из членов жюри.

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