Гендиректор ТНТ Канделаки: ремейк "Ивана Васильевича" переснимут для остроты

Генеральный директор ТНТ Тина Канделаки объявила о пересъемке финала фильма "Иван Васильевич меняет все". Она отметила, что эта мера принята с целью сделать картину более "острой и интересной".

Ранее сообщалось, что артиста Филиппа Киркорова убрали с афиши фильма из-за его участия в скандальной вечеринке Ивлеевой. По данным инсайдера, сцены с участием Киркорова также могут быть исключены из других новогодних шоу, представляющих сложность в замене артиста в шоу "Маска", где он является одним из членов жюри.