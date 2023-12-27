Гендиректор ТНТ Канделаки: ремейк "Ивана Васильевича" переснимут для остроты

Генеральный директор ТНТ Тина Канделаки объявила о пересъемке финала фильма "Иван Васильевич меняет все". Она отметила, что эта мера принята с целью сделать картину более "острой и интересной".
Ранее сообщалось, что артиста Филиппа Киркорова убрали с афиши фильма из-за его участия в скандальной вечеринке Ивлеевой. По данным инсайдера, сцены с участием Киркорова также могут быть исключены из других новогодних шоу, представляющих сложность в замене артиста в шоу "Маска", где он является одним из членов жюри.
Минкульт Польши решил ликвидировать государственные СМИ
В Польше начата процедура ликвидации государственных СМИ в результате решения президента страны прекратить финансирование этих медийных организаций.
В Турции произошли землятрясения магнитудой 4,7 и 5,2
В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,4, как сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Певец Филипп Киркоров сравнил ремейки советских фильмов со "Шреком"
Филипп Киркоров выразил свою поддержку современным ремейкам популярных советских фильмов в интервью "Телепрограмме".
Поплавская сравнила Ивлееву с проституткой
Российская актриса Яна Поплавская, известная по фильму "Про Красную Шапочку", высказала свое мнение относительно скандальной "голой вечеринки" телеведущей Анастасии Ивлеевой и последующих видео с извинениями.