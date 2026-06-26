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Ирина Малова Опубликована сегодня в 17:05

Киноклассика не выдерживает современного темпа: советский режиссер высказалась о ремейке Двенадцати стульев

Актриса и режиссер Светлана Дружинина прокомментировала известие о готовящейся экранизации романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова "Двенадцать стульев". В беседе с NewsInfo она объяснила, почему современные переосмысления классических произведений редко находят отклик у аудитории, воспитанной на советском кино.

Ранее сообщалось, что постановщик Сарик Андреасян объявил в своем Telegram-канале, что планирует снять новую версию знаменитого романа. На текущий момент проект находится на этапе подбора актеров, а старт съемочного процесса намечен на лето 2027 года.

При этом рейтинги современных адаптаций часто показывают, что далеко не все попытки переосмыслить классику оказываются удачными.

Режиссер подчеркнула, что основная причина разрыва между ожиданиями разных поколений кроется в смене темпоритма жизни и восприятия художественных образов. По словам эксперта, современная цифровая эпоха диктует новые правила, в которых глубокое погружение в текст становится вторичным по отношению к скорости развития событий. Публика ожидает от кино динамики, зачастую жертвуя эстетикой языка и проработкой деталей.

"Мы классику принимали по-своему. Образы были нам знакомы, потому что они все частично напоминали нашу сцену. А сегодня люди далеко ушли от того, как мы в свое время смотрели экранизацию Пушкина", — отметила Дружинина.

Актриса обращает внимание на то, что современная индустрия стремится максимально ускорить сюжет, втискивая его в сжатые рамки сериального или киноформата. В погоне за ритмом авторы порой выбрасывают значимые смысловые пласты. При этом в мировой практике возвращение к культовым сюжетам часто сопровождается попытками внедрить современную комедийную эстетику, что не всегда идет на пользу оригиналу.

"Темпы и ритм ускорился. Произведения, которые мы прочитывали, увлекались литературой, сейчас для современных людей это очень долго и не нужно, они этого не понимают. Они пусть придут за сюжетом", — пояснила актриса.

Как отмечают аналитики индустрии, подобный конфликт поколений при просмотре новых версий классики неизбежен. Недавний ремейк комедийной франшизы наглядно продемонстрировал, что попытка переснять легенду без сохранения оригинальной авторской интонации может обернуться разочарованием для зрителей. В то же время эксперты напоминают, что даже перенос действия в современные реалии требует глубокой проработки контекста, чтобы не превратить историю в набор поверхностных образов.

Дружинина резюмирует, что разница между восприятием аудитории прошлого и нынешним "интернет-поколением" слишком велика. Сама актриса призналась, что не стремится смотреть все выходящие ремейки, предпочитая сохранять верность той классике, которая сформировала ее творческое мировоззрение.

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Проверено экспертом: Эксперт в области шоубиза Артем Лагутов
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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