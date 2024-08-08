Подробности о грядущем релизе Star Wars Jedi: Survivor на консоли PlayStation 4 и Xbox One

Недавно Respawn Entertainment объявила, что игра Star Wars Jedi: Survivor вскоре станет доступной на консолях PlayStation 4 и Xbox One. На данный момент игра уже доступна для пользователей PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Владельцы консолей старшего поколения теперь смогут насладиться этим приключением, так как релиз намечен уже на 17 сентября.

Для обеспечения оптимальной работы игры на старых консолях разработчики проведут ряд оптимизаций. Пользователи, которые оформят предварительный заказ до 17 сентября, смогут получить эксклюзивные предметы, включая набор Hermit Cosmetic, Hermit Lightsaber и Combustion Blaster.

Пользователи ПК, которые уже погрузились в Star Wars Jedi: Survivor или планируют это сделать, могут ожидать обновление в ближайшие недели. Оно улучшит графику и плавность игры, а также обновит управление и внесет важные улучшения качества жизни.

Star Wars Jedi: Survivor - продолжение Star Wars Jedi: Fallen Order, где главный герой Кэл Кестис вновь отправляется в путешествие, чтобы справиться с темным прошлым Империи. В этой части он становится еще более могущественным джедаем, обладая новыми способностями и способами исследования мира, встречая как старых друзей, так и новых союзников на своем пути.

Фото: flickr.com/ Mirko Toller (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)