Официальный анонс Red Dead Redemption для ПК может быть близок: утечка из PlayStation Store

Слухи о выходе Red Dead Redemption на ПК ходят уже долгое время, но, похоже, официальный анонс может быть не за горами. Известный искатель утечек Wario64 заметил на PlayStation Store страницу с описанием, которое, похоже, подтверждает это событие.

Согласно описанию, игроки смогут впервые испытать на ПК культовое вестерн-приключение, которое стало знаковым для целого поколения. Главный герой, бывший преступник Джон Марстон, вынужден охотиться на своих бывших соратников, чтобы спасти свою семью от федеральных агентов. Игроки смогут пережить его путешествие по просторам Дикого Запада и Мексики, одновременно погружаясь в признанную критиками историю, которая стала предшественником блокбастера 2018 года, Red Dead Redemption 2. В издание также войдет Undead Nightmare - знаменитая зомби-история, которая превращает мир Red Dead Redemption в настоящий апокалипсис.

Игра включает все одиночные режимы обеих частей и дополнительный контент из издания Game of the Year Edition, а также обновления консольной версии 2023 года. ПК-версия будет отличаться улучшенным разрешением, повышенной частотой кадров, поддержкой нескольких дисплеев и объёмного звука.

Примечательно, что на странице продукта указана платформа PlayStation 4 с датой выхода 17 августа 2023 года, что вызывает вопросы, учитывая, что игра уже доступна на этой платформе. Тем не менее, текст подтверждает выход Red Dead Redemption на ПК в ближайшем будущем.

К сожалению, похоже, что это будет обычный порт, а не полноценный ремастер. Rockstar не обновила игру на движке RDR2, и единственные заявленные улучшения касаются графики и технических аспектов. Это может разочаровать поклонников, которые ожидали более значительных изменений, но моддеры могут найти способы улучшить игру для ПК-аудитории.

Фото: flickr.com/ Official GDC (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)