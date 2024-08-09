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Релиз игры The Lord of the Rings: Return to Moria назначен на 27 августа
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  • Опубликована сегодня в 5:02

The Lord of the Rings: Return to Moria выходит 27 августа на ПК и Xbox Series X|S с обновлением "The Golden Update"

Релиз игры The Lord of the Rings: Return to Moria назначен на 27 августа

The Lord of the Rings: Return to Moria официально анонсирована к выходу 27 августа на ПК и Xbox Series X|S. Эта игра в жанре крафтового выживания, разработанная студией Free Range Games и изданная North Beach Games, переносит игроков в Четвертую эпоху Средиземья, мир, созданный Дж. Р. Р. Толкином.

С выходом на новые платформы игра также получит обновление под названием "The Golden Update". Оно включает кросс-игру между всеми платформами и режим песочницы. В обновлении также будут представлены новые функции, улучшения, которые были внедрены после первоначального релиза в Epic Games Store.

Режим песочницы, ранее доступный только в бета-версии, теперь полностью реализован на всех платформах. Он позволяет игрокам использовать систему процедурной генерации для создания уникальных игровыных миров с разнообразными сложностями и макетами.

Также внедрена функция кросс-игры, позволяющая геймерам на любой платформе играть вместе. Пользователи в Steam могут создавать сеансы на 8 человек, к которым могут присоединяться игроки с других платформ.

Обновление добавляет 14 новых видов оружия и доспехов, таких как волчья шкура, гондорский щит и кхазадская алебарда. Эти предметы можно найти в режиме песочницы и перенести в основную кампанию. Кроме того, в одиночной игре теперь можно ставить игру на паузу и точно настраивать параметры сложности, включая агрессивность врагов и боевые механики.

Фото: commons.wikimedia.org / Someone Not Awful (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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