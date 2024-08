Релиз игры Avowed откладывается до следующего года: Obsidian берёт дополнительное время на доработку

Согласно недавним данным от Тома Уоррена из The Verge, релиз ролевой игры Avowed от Obsidian Entertainment, который ранее планировался на осень 2024 года, может быть перенесён на начало 2025 года. По словам Уоррена, с разработкой игры всё в порядке, и он демонстрирует хорошие результаты. Тем не менее, Microsoft и Obsidian решили предоставить проекту больше времени для полировки и доработки, чтобы избежать поспешного выпуска.

На осень 2024 года запланирован выход сразу нескольких крупных ролевых игр класса AAA, включая Kingdom Come Deliverance 2, Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 и Dragon Age: The Veilguard. С учётом конкуренции, решение о переносе релиза Avowed может быть стратегическим шагом. Также существуют слухи о возможном переносе выхода Bloodlines 2, поскольку эта игра отсутствовала на выставке Gamescom.

Действие Avowed разворачивается в мире Eora, знакомом поклонникам серии Pillars of Eternity. Обсуждая продолжительность игры, Obsidian сравнивали её с The Outer Worlds, предыдущим проектом студии, основной сюжет которого можно пройти за около тринадцати часов.

Как и все проекты, издаваемые Microsoft, Avowed будет доступна на ПК и Xbox Series S|X, а также сразу появится в библиотеке Game Pass.

