Релиз Final Fantasy XVI на ПК может быть ближе, чем мы думаем: найден игровой профиль в драйвере NVIDIA

Недавние находки указывают на возможный скорый релиз Final Fantasy XVI на ПК. В последнем обновлении драйвера NVIDIA GeForce Game Ready, который добавляет поддержку для таких предстоящих игр, как Hunt: Showdown 1896, был обнаружен игровой профиль, связанный с новой частью культовой серии от Square Enix. Это наводит на мысль, что выпуск игры на ПК может быть уже не за горами.

Поклонники, следящие за развитием игры, вероятно, не удивятся этой новости. За последние месяцы не раз поступали намеки на скорый релиз версии для ПК. Более того, ожидается, что перед официальным запуском станет доступна демоверсия, что подтверждает приближение долгожданного релиза. Важно отметить, что Final Fantasy XVI на ПК, скорее всего, предложит пользователям высокую частоту кадров, вплоть до 100 FPS и выше на мощных системах, что значительно улучшит игровой опыт.

Final Fantasy XVI уже успела установить новые стандарты для японских ролевых игр. Хотя некоторые элементы RPG остаются в рамках традиций Square Enix, сюжет и геймплей превзошли ожидания многих геймеров.

Фото: flickr.com/Carter McKendry (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)