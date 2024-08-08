Недавние находки указывают на возможный скорый релиз Final Fantasy XVI на ПК. В последнем обновлении драйвера NVIDIA GeForce Game Ready, который добавляет поддержку для таких предстоящих игр, как Hunt: Showdown 1896, был обнаружен игровой профиль, связанный с новой частью культовой серии от Square Enix. Это наводит на мысль, что выпуск игры на ПК может быть уже не за горами.
Поклонники, следящие за развитием игры, вероятно, не удивятся этой новости. За последние месяцы не раз поступали намеки на скорый релиз версии для ПК. Более того, ожидается, что перед официальным запуском станет доступна демоверсия, что подтверждает приближение долгожданного релиза. Важно отметить, что Final Fantasy XVI на ПК, скорее всего, предложит пользователям высокую частоту кадров, вплоть до 100 FPS и выше на мощных системах, что значительно улучшит игровой опыт.
Final Fantasy XVI уже успела установить новые стандарты для японских ролевых игр. Хотя некоторые элементы RPG остаются в рамках традиций Square Enix, сюжет и геймплей превзошли ожидания многих геймеров.
Фото: flickr.com/Carter McKendry (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
Син Вон Сик: КНДР борется с BTS из-за якобы массового подражания их танцам
Министр национальной обороны в кабинете президента Юн Сок Ель Син Вон Сик уверяет, что власти Китайской Народно-Демократической Республики начали борьбу с песнями южнокорейского бой-бэнда BTS из семи участников, исполняющих музыку в жанре K-pop, по причине якобы подражания молодого поколения государства их танцам. Об этом он информировал одно из крупнейших в мире международных агентств новостей и финансовой информации Рейтер.
Макрон позвонил Нетаньяху и попросил не допустить цикла возмездия в регионе
Глава Франции Эммануэль Макрон во время телефонного звонка с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху настоятельно попросил его не допустить "цикла возмездия" на Ближнем Востоке в связи с неспокойной обстановкой на данной территории. Об этом информируют новостную телевизионную и радиосеть BFMTV в резиденции президента Французской Республики в Париже.
Три концерта Тейлор Свифт в Вене отменены из-за сообщений о планах теракта
Три выступления артистки и автора песен из Соединённых Штатов Америки Тейлор Свифт пришлось отменить в связи с сообщениями Вооружённых силы Австрии о возможном теракте на месте концертов. Об этом информирует агентство персонального маркетинга, оказывающее весь спектр маркетинговых услуг, Barracuda Music.
Новая вспышка коронавируса зафиксирована в России
Новая вспышка коронавируса зафиксирована в российских регионах.