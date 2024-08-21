На Gamescom 2024 продемонстрировали захватывающий геймплей и новые особенности Dune: Awakening

На Gamescom 2024 был представлен один из самых ожидаемых релизов - Dune: Awakening, с анонсом его выхода в начале 2025 года. В рамках мероприятия, в конце недели, будет показано 30 минут игрового процесса, а на открытии выставки зрители уже могли увидеть эксклюзивные пять минут из игры.

Игроки будут исследовать пустыню Арракиса, сталкиваясь с опасностями, такими как гигантские песчаные черви, и учиться выживать в суровых условиях. В процессе они могут использовать знания фрименов для увеличения своих шансов на выживание.

В Dune: Awakening игроки смогут расширять своё влияние разными способами, включая боевые действия, управление потоками специй и улучшение баз. Вы сможете выбрать путь своего персонажа, став Ментатом, Солдатом, Планетологом, Мастером меча или последователем Бене Гессерит.

Посетители Gamescom могли увидеть внушительную скульптуру Песчаного червя, ведущую к стенду Dune: Awakening, где можно было ознакомиться с расширенной презентацией игры и получить сувениры. Журналисты и создатели контента также получили возможность протестировать игру и поделиться своими впечатлениями.

Кроме того, Funcom анонсировала третью трансляцию Dune: Awakening Direct, которая пройдет 29 августа и покажет ещё больше кадров игры и новые функции.

Игра выйдет на ПК в начале 2025 года, а позднее появится на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Уже сейчас можно зарегистрироваться на официальном сайте для участия в закрытом бета-тестировании.

Фото: flickr.com/ BLM_Wyoming (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)