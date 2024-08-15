Открыта возможность предварительного заказа на Dragon Age: The Veilguard, выход которого намечен на 31 октября

BioWare недавно объявила, что Dragon Age: The Veilguard выйдет 31 октября. Эта информация утекла в сеть еще до официального анонса. Уже сегодня откроется возможность предварительного заказа на Dragon Age: The Veilguard. Возможно, BioWare последует тренду и предложит ранний доступ для тех, кто приобретет расширенные издания игры. Официальная информация на этот счет пока не подтверждена, поэтому фанатам придется дождаться дополнительных объявлений.

Это долгожданная новость для поклонников RPG, особенно после задержек релизов Kingdom Come: Deliverance 2 и Avowed, которые теперь выйдут в феврале следующего года. Другой крупный релиз, Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, все еще планируется к выходу осенью 2024 года, но ситуация может измениться.

Разработчики из BioWare и издатель EA готовят насыщенную информационную кампанию на предстоящие недели. В ближайшее время планируется обзор боевых систем и особенностей ПК-версии игры, а также объявление о сотрудничестве с одним из ведущих производителей оборудования - Intel, AMD или NVIDIA. В дополнение к этому, на официальном сервере Discord состоится сессия вопросов и ответов 30 августа.

Dragon Age: The Veilguard - четвертая основная часть популярной фэнтезийной серии, события которой происходят спустя десять лет после предыдущей игры.

Фото: flickr.com/ Sergey Galyonkin (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)