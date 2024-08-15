Открыта возможность предварительного заказа на Dragon Age: The Veilguard, выход которого намечен на 31 октября

BioWare недавно объявила, что Dragon Age: The Veilguard выйдет 31 октября. Эта информация утекла в сеть еще до официального анонса. Уже сегодня откроется возможность предварительного заказа на Dragon Age: The Veilguard. Возможно, BioWare последует тренду и предложит ранний доступ для тех, кто приобретет расширенные издания игры. Официальная информация на этот счет пока не подтверждена, поэтому фанатам придется дождаться дополнительных объявлений.
Это долгожданная новость для поклонников RPG, особенно после задержек релизов Kingdom Come: Deliverance 2 и Avowed, которые теперь выйдут в феврале следующего года. Другой крупный релиз, Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, все еще планируется к выходу осенью 2024 года, но ситуация может измениться.
Разработчики из BioWare и издатель EA готовят насыщенную информационную кампанию на предстоящие недели. В ближайшее время планируется обзор боевых систем и особенностей ПК-версии игры, а также объявление о сотрудничестве с одним из ведущих производителей оборудования - Intel, AMD или NVIDIA. В дополнение к этому, на официальном сервере Discord состоится сессия вопросов и ответов 30 августа.
Dragon Age: The Veilguard - четвертая основная часть популярной фэнтезийной серии, события которой происходят спустя десять лет после предыдущей игры.
Фото: flickr.com/ Sergey Galyonkin (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
Идея о подрыве "Северного потока" могла появится во время пьянки
Идея о подрыве газопроводов "Северный поток" возникла в ходе нетрезвого разговора между украинскими военными и бизнесменами в одном из баров, сообщает американская газета The Wall Street Journal, ссылаясь на анонимные источники из США, Украины и Европы.
В Греции из-за лесного пожара сгорели 78 домов
После серии лесных пожаров в Аттике, Греция, 11-13 августа 78 домов были признаны непригодными для жилья, причем около половины из них требуют сноса. Правительство намерено предоставить муниципалитетам Аттики €4,7 млн на устранение ущерба.
В ДОСААФ будут принимать с 14 лет
Возраст приема в добровольное общество содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) России снижен с 18 до 14 лет, сообщается в проекте федерального закона "Об общероссийской общественно-государственной организации 'ДОСААФ'".
Врач Гузяева: неправильное питание приводит к выпадению зубов у молодежи
Выпадение зубов у молодых людей часто связано с неправильным питанием, включая потребление мягкой пищи, и может быть усугублено стрессом и хроническими заболеваниями.