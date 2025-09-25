Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Dietmar Rabich is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Олег Белов Опубликована сегодня в 21:28

Уроки начались с молитвы: в уральской столице тысячи детей пойдут крестным ходом

В Екатеринбурге пройдет детский крестный ход с участием более тысячи человек

28 сентября в уральской столице состоится традиционный детский крестный ход, посвящённый началу учебного года. В шествии примут участие более тысячи человек.

Маршрут и время проведения

Крестный ход стартует в 12:00 от храма на улице Шувакишской, 3 и завершится у монастыря на Ганиной Яме. Завершение запланировано около 14:30.

Перекрытия улиц

На время мероприятия движение будет ограничено на нескольких участках дорог:

  • от дома 63 по улице Байдукова до Волжской;

  • по Волжской — от Байдукова до Решетской;

  • по Решетской — от Волжской до Леваневского;

  • по Леваневского — от Решетской до дороги в посёлок Шувакиш;

  • по дороге в Шувакиш — от Леваневского до Зеленой;

  • по Зеленой — от дороги в Шувакиш до проезда Первого;

  • по Пышминской — от Зеленой до кольцевой дороги.

Улицы будут открыты только после завершения крестного хода.

