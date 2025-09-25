Уроки начались с молитвы: в уральской столице тысячи детей пойдут крестным ходом

28 сентября в уральской столице состоится традиционный детский крестный ход, посвящённый началу учебного года. В шествии примут участие более тысячи человек.

Маршрут и время проведения

Крестный ход стартует в 12:00 от храма на улице Шувакишской, 3 и завершится у монастыря на Ганиной Яме. Завершение запланировано около 14:30.

Перекрытия улиц

На время мероприятия движение будет ограничено на нескольких участках дорог:

от дома 63 по улице Байдукова до Волжской;

по Волжской — от Байдукова до Решетской;

по Решетской — от Волжской до Леваневского;

по Леваневского — от Решетской до дороги в посёлок Шувакиш;

по дороге в Шувакиш — от Леваневского до Зеленой;

по Зеленой — от дороги в Шувакиш до проезда Первого;

по Пышминской — от Зеленой до кольцевой дороги.

Улицы будут открыты только после завершения крестного хода.