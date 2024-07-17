В следственном изоляторе "Лефортово" произошел инцидент с участием Далерджона Мирзоева, подозреваемого в организации террористического акта в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье. Согласно информации, опубликованной изданием MK.RU, Мирзоев вступил в конфронтацию с сотрудником СИЗО во время рутинной проверки камеры.
Источник сообщает, что конфликт возник на почве религиозных разногласий. Проверяющий, исповедующий ислам, инициировал беседу на религиозную тему, в ходе которой Мирзоев высказал критические замечания. Дискуссия переросла в словесную перепалку, а затем и в физическое противостояние.
Напомним, что трагические события в "Крокус Сити Холле" развернулись вечером 22 марта в Красногорске. Группа вооруженных злоумышленников ворвалась в здание, открыв огонь по находившимся там людям и устроив поджог. В результате атаки погибло 144 человека, включая шестерых несовершеннолетних, а 551 человек получил ранения различной степени тяжести. Суд признал потерпевшими по данному делу более 1700 человек.
Подозреваемые были задержаны на следующий день в Брянской области при попытке пересечения украинской границы. Следствие установило их связь с украинскими националистическими группировками. Также было выявлено, что исполнители получали крупные денежные переводы с территории Украины.
В настоящее время обвиняемые находятся под стражей до 22 августа, пока продолжается расследование этого резонансного дела.
Фото: From Wikimedia Commons/ Stan Fong (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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