Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 17.07.2024 : 88,2824
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 17.07.2024 : 96,2637
Один из террористов из
  1. Главная
  2. Происшествия

Один из террористов из "Крокуса" подрался с сотрудником СИЗО в Лефортово

В следственном изоляторе "Лефортово" произошел инцидент с участием Далерджона Мирзоева, подозреваемого в организации террористического акта в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье. Согласно информации, опубликованной изданием MK.RU, Мирзоев вступил в конфронтацию с сотрудником СИЗО во время рутинной проверки камеры.

Источник сообщает, что конфликт возник на почве религиозных разногласий. Проверяющий, исповедующий ислам, инициировал беседу на религиозную тему, в ходе которой Мирзоев высказал критические замечания. Дискуссия переросла в словесную перепалку, а затем и в физическое противостояние.

Напомним, что трагические события в "Крокус Сити Холле" развернулись вечером 22 марта в Красногорске. Группа вооруженных злоумышленников ворвалась в здание, открыв огонь по находившимся там людям и устроив поджог. В результате атаки погибло 144 человека, включая шестерых несовершеннолетних, а 551 человек получил ранения различной степени тяжести. Суд признал потерпевшими по данному делу более 1700 человек.

Подозреваемые были задержаны на следующий день в Брянской области при попытке пересечения украинской границы. Следствие установило их связь с украинскими националистическими группировками. Также было выявлено, что исполнители получали крупные денежные переводы с территории Украины.

В настоящее время обвиняемые находятся под стражей до 22 августа, пока продолжается расследование этого резонансного дела.

Фото: From Wikimedia Commons/ Stan Fong (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)

Мир

РБК:отечественные работадатели ведут набор сотрудников в Африке

РБК:отечественные работадатели ведут набор сотрудников в Африке

Кадровый дефицит на отечественном рынке труда российские работодатели решили закрыть за счет привлечения специалистов с африканского континента. Ведущие рекрутинговые платформы фиксируют резкий спрос на сотрудников со стороны компаний из РФ. Число вакансий из нашей страны к примеру в Кении выросло в 39 раз, в Зимбабве — в 15.

Читать полностью
Индекс Dow Jones второй день подряд обновляет исторические максимумы

Индекс Dow Jones второй день подряд обновляет исторические максимумы

Во вторник американский индекс Dow Jones Industrial Average зафиксировал максимальный рост за последние 13 месяцев, увеличившись на 1,9% и второй день подряд обновив исторический максимум.

Читать полностью

Общество

ФСБ опубликовала признания пленного генерала вермахта о геноциде в СССР

ФСБ опубликовала признания пленного генерала вермахта о геноциде в СССР

Признания казненного генерала вермахта Готфрида фон Эрдмансдорфа, из под пера которого вышло более сотни смертных приговоров советским гражданам в период оккупации СССР, о преступлениях на территории нашей страны обнародовала Федеральная служба безопасности РФ.

Читать полностью
Крым подсчитает урон от диверсионных атак Украины

Крым подсчитает урон от диверсионных атак Украины

В Крыму планируется начать оценку ущерба, причиненного диверсионными актами на Крымском мосту.

Читать полностью

Новости