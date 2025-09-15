Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Красный автомобиль Skoda Rapid
Красный автомобиль Skoda Rapid
© Škoda Auto India Pvt. Ltd is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 7:50

Машины до 750 тысяч: какие модели держат цену вопреки возрасту

Автоинструктор назвал подержанные автомобили до 750 тысяч рублей, которые стоит покупать

Покупка машины с пробегом — задача, в которой легко растеряться. Даже при ограниченном бюджете в 750 тысяч рублей на вторичном рынке есть десятки предложений, и цены на одну и ту же модель могут различаться на сотни тысяч. Чтобы упростить выбор, автоинструктор поделился списком автомобилей, которые хорошо зарекомендовали себя на российских дорогах и вмещаются в указанный бюджет.

Mazda 3

Многие автомобилисты называют Mazda 3 "золотой серединой" между надежностью и стилем. Эта модель сочетает в себе динамичный дизайн, продуманную эргономику и техническую простоту. На российском рынке такие автомобили востребованы, поэтому найти вариант в хорошем состоянии бывает непросто. За 750 тысяч рублей реально подобрать машину первого поколения 2008-2009 годов, у которой кузов не поврежден коррозией, а техническая часть не требует серьезных вложений.

Nissan Almera

Almera третьего поколения по сей день пользуется уважением у тех, кто ценит практичность. За обозначенный бюджет можно рассчитывать на экземпляры 2012-2014 годов выпуска, зачастую даже с автоматической коробкой передач. Машины с пробегом до 200 тысяч километров все еще сохраняют ресурс и не доставляют крупных проблем. Простая конструкция делает автомобиль доступным в обслуживании, а кузов при правильном уходе остается в достойном виде.

Chevrolet Lacetti

Несмотря на возраст модели и скромный дизайн, Lacetti уверенно держится на рынке. Автомобиль известен своей выносливостью и доступностью в ремонте. За 750 тысяч рублей стоит искать машины 2011-2014 годов выпуска, желательно в хорошей комплектации. При пробеге до 200 тысяч километров у владельца обычно не возникает серьезных претензий ни к мотору, ни к кузову.

Ford Focus

Focus второго поколения давно стал классикой для российского вторичного рынка. Машина недорогая в обслуживании и отличается надежными агрегатами. У модели действительно есть слабые места — например, кузов подвержен коррозии, а некоторые технические решения вызывают споры. Однако при грамотном уходе автомобиль служит десятилетиями. В пределах 750 тысяч рублей можно найти экземпляры 2007-2010 годов выпуска с аккуратной историей эксплуатации и пробегом до 200 тысяч километров.

Skoda Rapid

Эта модель считается удачным компромиссом между ценой и качеством. Rapid первого поколения, выпущенный в 2012–2014 годах, привлекает просторным салоном и большим багажником. Автомобиль ценят за экономичность, надежные двигатели и коробки передач. Главное — обращать внимание на историю эксплуатации: лучше избегать машин, которые использовались в такси. За указанный бюджет вполне реально приобрести вариант с пробегом до 150-200 тысяч километров и без серьезных следов износа.

