Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Белый Hyundai Solaris
Белый Hyundai Solaris
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 7:14

Подержанные, но не побеждённые: эти модели живут дольше, чем кажется

Эксперты перечислили модели подержанных авто до 1 млн рублей с надёжными двигателями

В последние годы покупка автомобиля с пробегом превратилась в настоящий квест. Цены растут быстрее, чем ожидали многие водители, и миллион рублей, который раньше считался весомым бюджетом, сегодня позволяет выбрать лишь ограниченное количество достойных машин. Тем не менее, даже в этом ценовом диапазоне можно найти модели, способные прослужить долгие годы благодаря надежным двигателям и относительно недорогому обслуживанию.

Hyundai Solaris — лидер среди "бюджетников"

Среди массовых автомобилей с проверенной репутацией особого внимания заслуживает Hyundai Solaris второго поколения. Этот седан отличается сбалансированным сочетанием доступности, качества сборки и простоты эксплуатации. Его двигатели практически не вызывают нареканий, а затраты на содержание минимальны. При бюджете до миллиона рублей стоит рассмотреть версии 2017-2018 годов с пробегом до 100 тысяч километров. Даже после нескольких лет эксплуатации Solaris сохраняет привлекательный внешний вид и остается востребованным на рынке.

Chevrolet Cruze — надежность в классическом формате

Если хочется машину классом выше, стоит обратить внимание на Chevrolet Cruze первого поколения в рестайлинговой версии. У этой модели удачно сочетаются надежность силовой установки, комфортная подвеска и приятный дизайн. Несмотря на возраст, Cruze отличается неприхотливостью и недорогим обслуживанием. В пределах указанного бюджета реально найти автомобиль 2014-2015 годов выпуска, пробег которого будет в районе 120 тысяч километров. При грамотном уходе он способен без проблем пройти еще не одну сотню тысяч.

Nissan Almera — простота и практичность

Nissan Almera третьего поколения — это компромисс между "бюджетниками" и более дорогими машинами. Внешность у него неброская, оснащение скромное, но зато просторный салон и проверенные временем двигатели делают его отличным вариантом для повседневных поездок. Главное преимущество Almera — выносливая техническая база, которая позволяет эксплуатировать автомобиль долгие годы. На рынке можно найти экземпляры 2014-2015 годов с пробегом до 100 тысяч километров, нередко от первых владельцев.

Renault Sandero Stepway — доступный кросс-хэтчбек

Тем, кто ценит универсальность и небольшую проходимость, подойдет Renault Sandero в версии Stepway. Этот автомобиль выгодно отличается высоким клиренсом, что делает его удобным для загородных поездок. Оснащение здесь простое, но силовые агрегаты надежны и не требуют частого ремонта. В пределах миллиона рублей можно рассматривать машины 2015-2017 годов выпуска. Несмотря на простоту, Stepway обеспечивает комфорт и уверенность на неровных дорогах.

Ford Focus — массовый и проверенный выбор

Среди самых популярных машин в России отдельного упоминания заслуживает Ford Focus третьего поколения. Этот автомобиль стал настоящим хитом благодаря хорошему сочетанию цены и качества. У него привлекательный дизайн, достаточный набор опций и выносливые моторы. Сегодня за миллион можно приобрести Focus 2014-2015 годов выпуска с пробегом до 150 тысяч километров. При этом расходы на содержание остаются умеренными, а сам автомобиль по-прежнему остается одним из самых востребованных вариантов на вторичном рынке.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Регистрация нового и подержанного автомобиля: правила, сроки и порядок подачи заявления сегодня в 3:26

Всего один документ забудете — и регистрацию авто не примут

Регистрация автомобиля в ГАИ — обязательная процедура для каждого владельца. Рассказываем, как заполнить заявление и избежать штрафов.

Читать полностью » В Китае молодежь выбирает экскурсии на заводы вместо торговых центров — China Daily сегодня в 2:52

Молодёжь Китая бросает торговые центры ради заводов: новый тренд, который поражает

Китайская молодежь все чаще выбирает заводы вместо торговых центров. Почему индустриальные экскурсии стали новым культурным трендом?

Читать полностью » МВД отложило запуск фиксации отсутствия ОСАГО камерами до 2026 года сегодня в 2:15

Водителям без ОСАГО дадут отсрочку: камеры начнут фиксировать позже, чем ожидали

Штрафы за отсутствие ОСАГО с дорожных камер в России откладываются до осени 2026 года. Почему систему перенесли и что ждёт автомобилистов?

Читать полностью » Продажи пикапов в России в августе 2025 года упали на 40% — Автостат вчера в 1:27

Российские пикапы теряют позиции: неожиданно вышли в топ другие бренды

Рынок пикапов в России продолжает сокращаться: продажи падают шестой месяц подряд, а итоги августа оказались худшими за год.

Читать полностью » Международное энергетическое агентство: в 2025 году продажи электрокаров в мире превысят 20 млн сегодня в 0:22

Европа спешит за Китаем, а США резко притормозили — автопром в шоке от перемен

Китай обгоняет весь мир в переходе на электрокары, Европа старается догнать, США буксуют, а Россия остаётся в стороне. Что ждёт мировой автопром?

Читать полностью » МВД разъясняет правила ношения жилета для водителей транспорта вчера в 23:30

ГАИ и жилет: неожиданный поворот, меняющий правила игры на дороге

Водители часто попадают в ловушку ГАИ с требованием показать жилет. Почему это незаконно и как защитить права? Автоюрист раскрывает секреты.

Читать полностью » WD-40 повреждает резиновые уплотнители и электрические контакты в автомобилях — исследование вчера в 23:13

Как правильно использовать WD-40, чтобы не сломать машину своими руками

В автосервисе раскрыли, как водители губят машины WD-40. Неправильное применение смазки приводит к коррозии, повреждению шин и электрики. Избегайте ошибок и продлите жизнь авто!

Читать полностью » Правильная мойка двигателя автомобиля продлевает срок службы — по данным механиков вчера в 22:57

Тайна подкапотного мира: почему правильная мойка открывает двери к идеальному авто

Как грамотно и безопасно помыть моторный отсек автомобиля, чтобы не повредить двигатель? Узнайте главные правила и советы от опытного автомойщика.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Офтальмолог Антон Казанцев предупредил об опасности ожога роговицы паром на кухне
Красота и здоровье

Как избежать заражения через наличные: 4 правила от инфекциониста Марии Золотарёвой
Питомцы

Ветеринары: кошки не могут быть веганами из-за отсутствия способности синтезировать таурин
Технологии

watchOS 26 получат не все часы: мои Apple Watch оказались в пролёте
Еда

Маринад из уксуса и специй улучшает вкус запечённого кролика по рецепту
Авто и мото

McKinsey: к 2032 году европейские автопроизводители выпустят 350 новых электромобилей
Садоводство

Переполненные клумбы ухудшают здоровье растений и повышают риск болезней
Дом

Как выбрать мультиварку с оптимальным сочетанием качества и затрат
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet