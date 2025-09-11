Подержанные, но не побеждённые: эти модели живут дольше, чем кажется

В последние годы покупка автомобиля с пробегом превратилась в настоящий квест. Цены растут быстрее, чем ожидали многие водители, и миллион рублей, который раньше считался весомым бюджетом, сегодня позволяет выбрать лишь ограниченное количество достойных машин. Тем не менее, даже в этом ценовом диапазоне можно найти модели, способные прослужить долгие годы благодаря надежным двигателям и относительно недорогому обслуживанию.

Hyundai Solaris — лидер среди "бюджетников"

Среди массовых автомобилей с проверенной репутацией особого внимания заслуживает Hyundai Solaris второго поколения. Этот седан отличается сбалансированным сочетанием доступности, качества сборки и простоты эксплуатации. Его двигатели практически не вызывают нареканий, а затраты на содержание минимальны. При бюджете до миллиона рублей стоит рассмотреть версии 2017-2018 годов с пробегом до 100 тысяч километров. Даже после нескольких лет эксплуатации Solaris сохраняет привлекательный внешний вид и остается востребованным на рынке.

Chevrolet Cruze — надежность в классическом формате

Если хочется машину классом выше, стоит обратить внимание на Chevrolet Cruze первого поколения в рестайлинговой версии. У этой модели удачно сочетаются надежность силовой установки, комфортная подвеска и приятный дизайн. Несмотря на возраст, Cruze отличается неприхотливостью и недорогим обслуживанием. В пределах указанного бюджета реально найти автомобиль 2014-2015 годов выпуска, пробег которого будет в районе 120 тысяч километров. При грамотном уходе он способен без проблем пройти еще не одну сотню тысяч.

Nissan Almera — простота и практичность

Nissan Almera третьего поколения — это компромисс между "бюджетниками" и более дорогими машинами. Внешность у него неброская, оснащение скромное, но зато просторный салон и проверенные временем двигатели делают его отличным вариантом для повседневных поездок. Главное преимущество Almera — выносливая техническая база, которая позволяет эксплуатировать автомобиль долгие годы. На рынке можно найти экземпляры 2014-2015 годов с пробегом до 100 тысяч километров, нередко от первых владельцев.

Renault Sandero Stepway — доступный кросс-хэтчбек

Тем, кто ценит универсальность и небольшую проходимость, подойдет Renault Sandero в версии Stepway. Этот автомобиль выгодно отличается высоким клиренсом, что делает его удобным для загородных поездок. Оснащение здесь простое, но силовые агрегаты надежны и не требуют частого ремонта. В пределах миллиона рублей можно рассматривать машины 2015-2017 годов выпуска. Несмотря на простоту, Stepway обеспечивает комфорт и уверенность на неровных дорогах.

Ford Focus — массовый и проверенный выбор

Среди самых популярных машин в России отдельного упоминания заслуживает Ford Focus третьего поколения. Этот автомобиль стал настоящим хитом благодаря хорошему сочетанию цены и качества. У него привлекательный дизайн, достаточный набор опций и выносливые моторы. Сегодня за миллион можно приобрести Focus 2014-2015 годов выпуска с пробегом до 150 тысяч километров. При этом расходы на содержание остаются умеренными, а сам автомобиль по-прежнему остается одним из самых востребованных вариантов на вторичном рынке.