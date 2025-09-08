Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Автомобиль Ford Mondeo
Автомобиль Ford Mondeo
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 8:14

Подержанные авто до 900 тысяч: какие модели переживут хозяина

Эксперты назвали надёжные автомобили до 900 тысяч рублей на вторичном рынке

Поиск подержанного автомобиля в пределах 900 тысяч рублей — задача не из лёгких. Чтобы покупка не обернулась серией дорогостоящих ремонтов, важно ориентироваться не только на привлекательный дизайн или уровень оснащения, но и на долговечность, простоту обслуживания и репутацию модели. Именно такие машины опытные специалисты называют наиболее разумным выбором для тех, кто хочет сесть за руль и надолго забыть о лишних хлопотах.

Chevrolet Cobalt

Несмотря на то, что этот автомобиль не стал хитом продаж, у него есть ряд сильных сторон. За 900 тысяч можно найти Cobalt в богатой комплектации, с автоматической коробкой передач и пробегом около 120-130 тысяч километров. Машина отличается простотой конструкции, хорошим ресурсом двигателя и невысокой стоимостью обслуживания. Единственный минус, который смутил многих покупателей, — не самая удачная компоновка салона и своеобразная внешность. Однако по надёжности эта модель вполне способна конкурировать с более популярными одноклассниками.

Nissan Almera

Almera долгое время считалась одной из самых доступных и выносливых моделей на российском рынке. Третье поколение, созданное при участии инженеров Renault, сохранило ключевые качества: простую конструкцию, высокий ресурс и ремонтопригодность. За сумму около 900 тысяч рублей можно приобрести автомобиль 2014-2015 годов с автоматической коробкой передач и достойным уровнем оснащения. Эти машины редко доставляют проблемы владельцам, а их обслуживание не требует больших затрат.

Renault Fluence

Модель Fluence в России так и не получила широкой популярности, хотя по сути она ничем не уступает своим конкурентам. Автомобиль отличается просторным салоном, богатым выбором модификаций и достаточно надёжными силовыми агрегатами. За указанный бюджет реально найти рестайлинговый вариант 2012-2013 годов выпуска с механической коробкой передач и пробегом до 150 тысяч километров. Fluence — это удачный компромисс между комфортом и долговечностью, особенно если автомобиль имеет прозрачную историю обслуживания.

Lada Vesta

Отечественная Vesta прочно закрепилась в бюджетном сегменте и продолжает пользоваться спросом на вторичке. В пределах 900 тысяч можно рассматривать экземпляры 2015-2017 годов выпуска, иногда даже в кузове универсал и с более богатым оснащением. Эта модель выгодно выделяется свежестью года производства и доступностью запчастей. К тому же ремонт и обслуживание Весты обходятся дешевле, чем у большинства иномарок, что делает её привлекательным вариантом для практичных покупателей.

Ford Mondeo

Тем, кто ищет автомобиль классом выше и ценит комфорт, стоит обратить внимание на Ford Mondeo четвёртого поколения. За 900 тысяч рублей можно найти экземпляры 2008-2011 годов выпуска с автоматической коробкой передач и пробегом до 200 тысяч километров. Машина выделяется просторным салоном, современным на тот момент дизайном и прочными агрегатами. Mondeo — хороший вариант для тех, кто хочет получить больше автомобиля за свои деньги и при этом не жертвовать надёжностью.

