Машина мечты за 800 тысяч: какие варианты скрывает рынок

Покупка подержанного автомобиля — задача, которая требует внимания и терпения. Особенно сложно, когда бюджет ограничен: например, 800 тысяч рублей. В таких условиях многие задумываются, какую машину можно взять, чтобы она была не только доступной по цене, но и надежной в эксплуатации. Автоспециалисты отмечают, что на рынке есть несколько моделей, которые отвечают этим требованиям и при этом отличаются простотой обслуживания и "живучими" моторами.

Hyundai Getz

Hyundai Getz давно зарекомендовал себя как компактный и неприхотливый городской автомобиль. Для начинающих водителей он становится настоящей находкой: простаивающий в пробках мотор не перегревается, а обслуживание обходится недорого. Машина 2009-2010 годов выпуска в хорошем состоянии и с пробегом до 150 тысяч километров обойдется в пределах бюджета. Можно рассматривать как варианты с "механикой", так и с автоматической коробкой. Getz радует своей предсказуемостью, маневренностью и низким расходом топлива, что делает его особенно привлекательным для тех, кто проводит много времени в городе.

Renault Sandero

Другим надежным вариантом становится Renault Sandero первого поколения. Этот автомобиль прост в эксплуатации, имеет прочную подвеску и дешев в обслуживании. Запчасти доступны, а ресурс двигателя при своевременной замене масла впечатляет. В рамках 800 тысяч рублей реально найти модель 2011-2012 годов с пробегом около 150 тысяч километров. Чаще встречаются автомобили на "механике", но при желании можно найти и вариант с автоматом. Sandero особенно ценится теми, кто выбирает первую машину: она прощает ошибки и не требует больших вложений в ремонт.

Skoda Fabia

Skoda Fabia выглядит чуть интереснее по дизайну и оснащению, чем первые два варианта, однако остается представителем бюджетного сегмента. В пределах 800 тысяч рублей можно рассчитывать на автомобили 2009-2011 годов выпуска с пробегом 120-150 тысяч километров. В основном это "механика", но именно такие версии считаются самыми надежными. Fabia привлекает аккуратной сборкой и удачным сочетанием комфорта и экономичности. Ее часто выбирают те, кто ценит практичность, но не хочет жертвовать качеством.

Chevrolet Aveo

Chevrolet Aveo второго поколения не так популярен на российском рынке, как его конкуренты, что положительно сказалось на цене. За 800 тысяч рублей можно найти автомобили 2012-2013 годов выпуска с пробегом около 150 тысяч километров. При этом Aveo радует выносливыми двигателями, простым обслуживанием и симпатичным внешним видом. Этот вариант подойдет тем, кто ищет баланс между современным дизайном и доступностью.

Ford Fusion

Ford Fusion заслуживает отдельного внимания. Несмотря на то, что модель не получила широкого распространения в России и не обзавелась вторым поколением, она ценится за крепкие агрегаты и долгий ресурс. Под бюджет подходит рестайлинговая версия 2008-2010 годов. Важно, что за эти деньги можно найти автомобиль даже с "автоматом" и экономичным 1,4-литровым двигателем. При аккуратной эксплуатации такие машины спокойно "ходят" по 200 тысяч километров и больше.