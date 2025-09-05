Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 6:34

Эти три легенды вторички уходят быстрее, чем горячие пирожки

Škoda Favorit, Volkswagen Golf II и Mercedes-Benz W124 остаются востребованными на вторичном рынке

Надёжность, простота и удивительная долговечность — именно эти качества сделали старые автомобили 80-90-х годов настоящими легендами. Несмотря на возраст, они до сих пор уверенно держатся на дорогах и находят новых владельцев. И если современные машины поражают дизайном и технологиями, то эти ветераны берут другим — характером и выносливостью.

Почему "старички" всё ещё на ходу

Может показаться, что эксплуатация таких машин давно невыгодна. Но всё наоборот. Автомобили прошлого века строились на базе простой, но надёжной механики. Их двигатели служат десятилетиями, а доступность запчастей остаётся высокой. Регулярное обслуживание позволяет избегать крупных вложений, которые часто превышают стоимость самой машины.

Главный враг этих автомобилей — коррозия и старение материалов. Поэтому перед покупкой важно проверить историю обслуживания. Для этого используют уникальный VIN-код: по нему можно узнать пробег и все ремонты за долгую жизнь машины.

Три легенды на вторичном рынке

Сегодня на дорогах и в продаже всё ещё можно встретить настоящую классику.

Škoda Favorit

Эта модель стала важным этапом для чешского автопрома. Под капотом — простой бензиновый двигатель мощностью 43-50 кВт и механическая пятиступенчатая коробка. Машина весит менее тонны, что делает её ремонтопригодной и удобной для города.

Салон Favorit отличается строгостью и минимализмом. Базовые версии лишены кондиционера, центрального замка и даже противотуманных фар. Всё это появилось лишь в спортивных и "люксовых" модификациях. Стоимость таких авто сегодня варьируется от нескольких тысяч до 30 000 крон, коллекционные экземпляры стоят дороже.

Volkswagen Golf II

Golf второго поколения — одна из самых надёжных моделей в мире. Он выпускался с бензиновыми и дизельными моторами мощностью до 120 кВт (в версии GTI). Машина отличалась устойчивостью на дороге и богатым для своего времени оснащением: литые диски, гидроусилитель руля, окрашенные бамперы.

Цена на Golf II начинается от 40 000 крон, а за GTI в идеальном состоянии придётся заплатить более 100 000.

Mercedes-Benz W124

Эта модель заслужила статус классики европейского автопрома. Её ценили за комфорт на дальних дистанциях, прочное шасси и безупречное качество салонных материалов. Особенно легендарными стали дизельные версии.

Внутри — удобные кресла, лаконичная электроника и даже деревянные вставки в дорогих комплектациях. Не случайно W124 считался эталоном надёжности. Сегодня за обычный седан просят около 80 000 крон, а за ухоженный универсал — свыше 200 000.

