ТОП-9 машин, которые почти не дешевеют даже после сотен тысяч километров

На вторичном рынке можно найти настоящие сокровища — автомобили, которые спустя годы остаются надёжными, комфортными и выгодными в эксплуатации. Главное — знать, какие модели проверены временем и не превратятся в "чёрную дыру" для бюджета.

Почему именно эти автомобили

По данным GOBankingRates, в список попали машины с шестилетним возрастом, чья надёжность и ликвидность подтверждены опытом владельцев. Их секрет — в прочных двигателях с ресурсом в сотни тысяч километров, стойких к износу салонных материалах, защите от коррозии, простоте обслуживания и доступных запчастях.

Хотя ценники приведены для американского рынка, большинство моделей пользуются устойчивым спросом и в Европе.

ТОП-9 моделей, на которые стоит обратить внимание

Toyota Camry

Новый седан стоит около 28 700 долларов, а шестилетний можно купить примерно на 40 % дешевле. Оптимальный вариант для тех, кто ценит комфорт и надёжность.

Hyundai Elantra

В 2018 году стоила 22 125 долларов, сегодня цена варьируется от 9 400 до 15 000 долларов. Потеря стоимости — более 50 %.

Mazda3

Шесть лет назад цена была 23 950 долларов, теперь — около 12 900 долларов. Падение стоимости тоже превышает 50 %.

Toyota Tacoma

Новый пикап оценивался в 31 590 долларов. Подержанные версии стоят от 22 500 долларов, сохраняя репутацию долговечного рабочего автомобиля.

Chevrolet Silverado 1500

Популярный американский пикап, который в 2018 году стоил от 37 000 долларов. Сегодня можно найти предложения от 20 000 долларов, но богатые комплектации держат цену до 34 000 долларов.

Honda Accord

В 2018 году продавалась за 28 295 долларов, а спустя шесть лет её можно найти примерно за 15 995 долларов.

Honda Civic

Даже с пробегом модель не спешит дешеветь: от 24 250 долларов за новый до 14 450 долларов за подержанный. Экземпляры с минимальным износом могут стоить до 22 000 долларов.

Toyota RAV4

В 2018 году стоил 29 250 долларов, а сейчас цены начинаются от 16 150 долларов. Хорошо сохранившиеся автомобили с пробегом около 80 000 км можно найти за 24 450 долларов.

Subaru Outback

Когда-то новый стоил 29 010 долларов. За шесть лет потерял около 25 % стоимости (23 000 долларов), а варианты с большим пробегом опускаются до 14 250 долларов.