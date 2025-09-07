ТОП-10 самых надёжных гибридов: один бренд занял половину списка

Надёжность автомобиля остаётся главным критерием для большинства водителей. Красивый дизайн и инновации мало что значат, если машина не выдерживает испытания временем. Это подтверждает новое исследование британской компании Warranty Solutions Group, проанализировавшей тысячи гарантийных случаев за последний год.

Эксперты рассмотрели 20 самых популярных гибридов на британском рынке и выявили лидеров по минимальному количеству поломок.

Абсолютный фаворит — Toyota

Исследование лишь закрепило давно известную истину: Toyota остаётся символом надёжности.

Toyota Corolla Hybrid стала лучшей: только 1,32% обращений по гарантии и минимальная средняя стоимость ремонта — 79,95 фунтов (около 91,5 евро).

Toyota Yaris Hybrid, популярная у европейских водителей, заняла второе место: 1,69% случаев поломок и средний ремонт на 462 фунта (535 евро).

На третьей позиции расположилась Toyota RAV4 Hybrid с тем же процентом отказов (1,69%), но более дорогим ремонтом — около 750 фунтов (862 евро).

Топ-10 самых надёжных гибридов

По версии Warranty Solutions Group, десятка лучших выглядит так:

Toyota Corolla — 1,32% отказов / 79,95 £

Toyota Yaris — 1,69% / 462,05 £

Toyota RAV4 — 1,69% / 750,00 £

Toyota C-HR — 1,92% / 406,75 £

Lexus NX — 3,23% / 296,39 £

Volkswagen Golf — 3,57% / 1135,48 £

Kia Niro — 4,62% / 320,57 £

Hyundai Ioniq — 5,88% / 941,68 £

Honda CR-V — 6,67% / 451,00 £

Mercedes-Benz E-класса — 8,20% / 1371,40 £

Самые уязвимые узлы

Помимо рейтинга, исследование выявило и слабые места гибридов:

Аккумулятор — причина почти 4% обращений. Средний ремонт обходится в 260 фунтов (300 евро).

Водяной насос — 2,12% случаев.

Замки багажника — 1,95%.

Наиболее затратные проблемы связаны с генератором (ремонт до 1763 фунтов / 2035 евро) и мультимедийными системами (1809 фунтов / 2090 евро).