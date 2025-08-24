Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
2014 Toyota Prius
2014 Toyota Prius
© commons.wikimedia.org by OSX is licensed under Public domain
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 0:55

Машины, которые не знают слова "капиталка": узнайте, кто вошёл в золотой список

Эксперты назвали автомобили, двигатели которых проходят до 1,6 млн километров без капремонта

Некоторые автомобили способны опровергнуть все стереотипы о "сроке службы техники". Представьте: 1,6 миллиона километров пробега — и двигатель всё ещё в строю без капитального ремонта. Это не миф и не рекламный трюк, а реальность для самых надежных машин в истории автопрома.

Mercedes W123 и W124 — символ "неубиваемости"

Легендарные дизельные Mercedes с индексами W123 и W124 давно стали эталоном прочности. Двигатель OM617 в W123 способен выдерживать до миллиона километров пробега, а его "наследник" OM603 в W124 также демонстрирует феноменальную выносливость. Эти автомобили использовались таксопарками по всему миру, а отдельные экземпляры до сих пор встречаются на дорогах с пробегом свыше 800 тысяч км.

Toyota Prius — гибрид, который живёт дольше других

Многие скептически относились к первому массовому гибриду, но Toyota Prius доказала: экономичность и долговечность могут идти рука об руку. Даже при пробегах около 600 тысяч километров старые "Приусы" продолжают исправно возить пассажиров. Не случайно модель стала фаворитом у таксистов в Японии, США и Европе.

Peugeot 504 — автомобиль для Африки

Французский седан Peugeot 504 приобрёл особую славу в странах Африки. Его дизельный двигатель выдерживал палящий климат и отвратительные дороги, сохраняя ресурс до миллиона километров. За простоту конструкции и выносливость его ценили фермеры, врачи и путешественники. Даже сегодня в некоторых регионах 504 продолжает использоваться как рабочая "лошадка".

Toyota Land Cruiser 80 — внедорожник на века

Рамный внедорожник Toyota Land Cruiser 80 с дизелем 1HD получил репутацию "машины на всю жизнь". Этот двигатель способен пройти более 700 тысяч километров, а сама конструкция внедорожника рассчитана на любые испытания — от бездорожья в тайге до пустынь Австралии.

Honda Accord и Civic — сердце на миллион

Японские моторы серии A и K, установленные на Accord и Civic, известны своей живучестью. Особенно ценится Honda Civic 90-х годов с мотором 1.6 литра. Этот двигатель не только выдерживал экстремальные нагрузки, но и стал любимцем тюнеров: при грамотной доработке он легко переживал форсировку мощности, оставаясь надежным.

Volvo 140 и 240 — скандинавская сталь

Суровые зимы Скандинавии — это настоящий экзамен для техники. Но Volvo 140 и 240 выдерживали холодные ночи без утеплителей и заводились даже в минус 30. Их моторы спокойно переваливали за 500 тысяч километров. Как отмечают владельцы, машины чаще списывали из-за возраста кузова, а не из-за проблем с двигателем.

Lexus LS400 и Toyota Supra MK4 — японские легенды

Lexus LS400 стал первым японским премиум-седаном, показавшим миру, что надёжность и комфорт могут быть вечными. Отдельные экземпляры LS400 прошли до 1,6 миллиона километров без капитального ремонта.

Не менее культовой осталась Toyota Supra MK4. Её мотор 2JZ-GTE стал настоящей иконой: благодаря запасу прочности он выдерживает форсировку свыше 600 л. с. и при этом остаётся долгожителем. Этот двигатель настолько крепкий, что до сих пор ценится в автоспорте и тюнинге.

