© commons.wikimedia.org by HJUdall is licensed under CC0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 2:23

Электромобили рушат мечты: единственный кроссовер, которому доверяют в 2025 году

Автомобильный рынок в 2025 году пополнился множеством новинок, но не каждая из них смогла завоевать доверие экспертов и покупателей. Среди кроссоверов особое внимание досталось Honda CR-V — именно эта модель получила признание как самый надежный SUV года. Причины такого выбора кроются не только в традиционной репутации японского бренда, но и в реальных показателях эксплуатации, стоимости обслуживания и долговечности.

Почему эксперты выбрали Honda CR-V

Специалисты портала HotCars отметили, что Honda CR-V 2025 года значительно опередила конкурентов по надежности. Модель получила высокие оценки аналитиков J. D. Power — 83 балла из 100, что выше среднего результата по рынку. Такой показатель стал важным аргументом в пользу признания CR-V лидером в своей категории.

Еще одним преимуществом модели стали низкие расходы на сервис. По данным RepairPal, средние годовые траты на содержание Honda CR-V составляют около 407 долларов, то есть порядка 34 тысяч рублей. Вероятность капитального ремонта в течение первых пяти лет эксплуатации оценивается всего в 22%, что крайне редко для автомобилей этого класса.

"Honda CR-V действительно является самым надежным кроссовером — новинкой 2025 году", — заявили эксперты HotCars.

Сравнение с конкурентами

Чтобы понять, в чем сила CR-V, стоит сопоставить ее показатели с другими популярными кроссоверами.

Модель Баллы J. D. Power Вероятность серьезного ремонта (5 лет) Средние расходы на обслуживание в год
Honda CR-V 2025 83/100 22% $407
Toyota RAV4 81/100 25% $429
Subaru Forester 80/100 27% $450
Hyundai Tucson 79/100 29% $465
Kia Sportage 78/100 30% $470

А что если выбрать электрокроссовер?

Электромобили и плагин-гибриды выглядят перспективно, но статистика Consumer Reports говорит об обратном. Владельцы электрокаров сталкиваются с проблемами почти вдвое чаще, чем владельцы машин с бензиновыми моторами. У плагин-гибридов ситуация еще хуже — сложная конструкция увеличивает вероятность поломок на 70%. В этом контексте Honda CR-V с классическим двигателем внутреннего сгорания оказывается более практичным вариантом.

3 интересных факта

  • Первая Honda CR-V появилась в 1995 году и сразу завоевала популярность.

  • В Японии CR-V считается семейным автомобилем №1.

  • В США Honda CR-V входит в тройку самых продаваемых SUV последних лет.

