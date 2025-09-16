Электромобили рушат мечты: единственный кроссовер, которому доверяют в 2025 году

Автомобильный рынок в 2025 году пополнился множеством новинок, но не каждая из них смогла завоевать доверие экспертов и покупателей. Среди кроссоверов особое внимание досталось Honda CR-V — именно эта модель получила признание как самый надежный SUV года. Причины такого выбора кроются не только в традиционной репутации японского бренда, но и в реальных показателях эксплуатации, стоимости обслуживания и долговечности.

Почему эксперты выбрали Honda CR-V

Специалисты портала HotCars отметили, что Honda CR-V 2025 года значительно опередила конкурентов по надежности. Модель получила высокие оценки аналитиков J. D. Power — 83 балла из 100, что выше среднего результата по рынку. Такой показатель стал важным аргументом в пользу признания CR-V лидером в своей категории.

Еще одним преимуществом модели стали низкие расходы на сервис. По данным RepairPal, средние годовые траты на содержание Honda CR-V составляют около 407 долларов, то есть порядка 34 тысяч рублей. Вероятность капитального ремонта в течение первых пяти лет эксплуатации оценивается всего в 22%, что крайне редко для автомобилей этого класса.

"Honda CR-V действительно является самым надежным кроссовером — новинкой 2025 году", — заявили эксперты HotCars.

Сравнение с конкурентами

Чтобы понять, в чем сила CR-V, стоит сопоставить ее показатели с другими популярными кроссоверами.