Электромобили рушат мечты: единственный кроссовер, которому доверяют в 2025 году
Автомобильный рынок в 2025 году пополнился множеством новинок, но не каждая из них смогла завоевать доверие экспертов и покупателей. Среди кроссоверов особое внимание досталось Honda CR-V — именно эта модель получила признание как самый надежный SUV года. Причины такого выбора кроются не только в традиционной репутации японского бренда, но и в реальных показателях эксплуатации, стоимости обслуживания и долговечности.
Почему эксперты выбрали Honda CR-V
Специалисты портала HotCars отметили, что Honda CR-V 2025 года значительно опередила конкурентов по надежности. Модель получила высокие оценки аналитиков J. D. Power — 83 балла из 100, что выше среднего результата по рынку. Такой показатель стал важным аргументом в пользу признания CR-V лидером в своей категории.
Еще одним преимуществом модели стали низкие расходы на сервис. По данным RepairPal, средние годовые траты на содержание Honda CR-V составляют около 407 долларов, то есть порядка 34 тысяч рублей. Вероятность капитального ремонта в течение первых пяти лет эксплуатации оценивается всего в 22%, что крайне редко для автомобилей этого класса.
"Honda CR-V действительно является самым надежным кроссовером — новинкой 2025 году", — заявили эксперты HotCars.
Сравнение с конкурентами
Чтобы понять, в чем сила CR-V, стоит сопоставить ее показатели с другими популярными кроссоверами.
|Модель
|Баллы J. D. Power
|Вероятность серьезного ремонта (5 лет)
|Средние расходы на обслуживание в год
|Honda CR-V 2025
|83/100
|22%
|$407
|Toyota RAV4
|81/100
|25%
|$429
|Subaru Forester
|80/100
|27%
|$450
|Hyundai Tucson
|79/100
|29%
|$465
|Kia Sportage
|78/100
|30%
|$470
А что если выбрать электрокроссовер?
Электромобили и плагин-гибриды выглядят перспективно, но статистика Consumer Reports говорит об обратном. Владельцы электрокаров сталкиваются с проблемами почти вдвое чаще, чем владельцы машин с бензиновыми моторами. У плагин-гибридов ситуация еще хуже — сложная конструкция увеличивает вероятность поломок на 70%. В этом контексте Honda CR-V с классическим двигателем внутреннего сгорания оказывается более практичным вариантом.
3 интересных факта
-
Первая Honda CR-V появилась в 1995 году и сразу завоевала популярность.
-
В Японии CR-V считается семейным автомобилем №1.
-
В США Honda CR-V входит в тройку самых продаваемых SUV последних лет.
