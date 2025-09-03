Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 9:13

Подержанные авто до 600 тысяч: машины, которые удивят выносливостью

Эксперты вторичного рынка перечислили машины до 600 тысяч рублей с высоким ресурсом

Вложенный в 600 тысяч рублей бюджет сегодня не даёт широкого выбора, но все же позволяет найти подержанный автомобиль, который будет служить долго и не станет причиной крупных трат. Важно лишь понимать, что речь чаще всего пойдёт о машинах старшего возраста или с простым оснащением. Перекупщики и эксперты вторичного рынка уверяют: среди доступных вариантов есть проверенные временем модели, способные удивить своей выносливостью.

Ford Focus — стабильная классика

Когда-то Ford Focus считался одним из самых популярных автомобилей в России, и спрос на него до сих пор не угас. Причина кроется в сочетании надежности, большого моторесурса и привлекательного дизайна. К тому же в своё время эта модель предлагала достаточно современное оснащение. За сумму около 600 тысяч рублей реально подобрать Focus второго поколения 2007-2009 годов с пробегом порядка 200-250 тысяч километров. При грамотном уходе он ещё несколько лет не доставит серьёзных проблем.

Nissan Almera Classic — надёжный "рабочий конь"

Almera Classic сложно назвать ярким или примечательным автомобилем. Он не удивляет богатством комплектаций и эффектным дизайном, зато именно эта простота делает модель особенно ценной на рынке. Машина обладает прочными агрегатами, не требует дорогого обслуживания и спокойно переносит российские условия. В указанный бюджет вписываются версии 2007-2010 годов, которые в хорошем состоянии способны служить верой и правдой.

Volkswagen Polo — немецкий практичный седан

Для российского рынка Volkswagen разработал Polo Sedan, который быстро завоевал доверие покупателей. Этот автомобиль славится своей неприхотливостью и большим ресурсом. По уровню оснащения Polo часто приближается к более высоким классам, что делает его привлекательным даже сегодня. За 600 тысяч можно найти экземпляры 2010-2011 годов выпуска с пробегом около 200 тысяч километров, и при внимательном осмотре есть шанс приобрести действительно удачный вариант.

Renault Logan — символ доступной надежности

В разговоре о самых надежных бюджетных машинах практически всегда упоминают Logan. Он известен своей простотой и способностью выдерживать суровые условия эксплуатации. Второе поколение этой модели 2014-2015 годов в хорошем состоянии и без таксичного прошлого вполне реально приобрести за 600 тысяч рублей. Как правило, это будут машины с механической коробкой передач и базовой комплектацией, но именно в этом и заключается их плюс — меньше электроники, меньше поводов для ремонта.

Lada Granta — проверенный российский вариант

Среди отечественных машин именно Granta занимает особое место. Несмотря на критику, автомобиль остается крайне востребованным благодаря своей дешевизне в обслуживании и достаточно высокой надежности. При правильной эксплуатации Granta способна пройти до 400 тысяч километров без серьезных вложений. За обозначенный бюджет можно найти автомобили первой генерации 2013-2015 годов, которые ещё долго будут радовать владельца своей простотой и ремонтопригодностью.

