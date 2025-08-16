Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
2018 Mazda CX-5 Sport NAV Diesel Automatic 2.2
2018 Mazda CX-5 Sport NAV Diesel Automatic 2.2
© commons.wikimedia.org by Vauxford is licensed under CC BY-SA 4.0
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 7:28

Даже через 150 000 км работают как новые — кроссоверы с самой надёжной трансмиссией

Какие кроссоверы сохраняют исправную трансмиссию после 150 000 км — данные владельцев

Большинство городских кроссоверов не претендуют на звание покорителей бездорожья. Но среди них есть модели, чьи трансмиссии способны удивить долговечностью и стабильной работой даже после 150 000 километров пробега — при условии правильного обслуживания и разумной эксплуатации.

Subaru Forester: внедорожный характер

Forester остаётся одним из немногих кроссоверов, который уверенно чувствует себя вне асфальта. Постоянный полный привод с центральным дифференциалом и вискомуфтой на "механике" или многодисковой муфтой на "автомате" позволяет преодолевать участки, где другие уже сдаются.

Короткие свесы и высокий клиренс помогают справляться с серьёзными препятствиями. При аккуратной езде версии с АКП служат более 200 000 км, а у "механики" вискомуфту блокировки чаще всего меняют ближе к 150 000 км. Главное — избегать перегрева при длительном буксовании и следить за состоянием крестовин кардана.

Volkswagen Tiguan: надёжность при уходе

Tiguan первого поколения по умолчанию переднеприводный, но система Haldex мгновенно подключает заднюю ось при потере сцепления. До ноября 2013 года ставили муфту IV поколения, затем — упрощённую V версию без гидроаккумулятора.

Производитель рекомендует обслуживание каждые 60 000 км, но опытные владельцы советуют сокращать интервал до 30 000 км, меняя масло, фильтр и очищая сетку насоса. Слабое место — подшипник промежуточной опоры кардана, особенно на дизельных версиях. При своевременном обслуживании трансмиссия легко проходит 200 000 км.

Toyota RAV4: простота и выносливость

У RAV4 (XA40) переднеприводная база и электрогидравлическая муфта подключения задней оси. Есть режим Lock, замыкающий муфту до 40 км/ч.

В повседневной езде система незаметна и почти не требует внимания. Однако после 100 000 км в тяжёлых условиях эксплуатации возможно перегревание муфты или сбои насоса и блока управления. При плановом обслуживании трансмиссия служит до 200 000 км, что подтверждают отзывы владельцев.

Mitsubishi Outlander: крепкая середина

Второе поколение Outlander получило подключаемый полный привод с многодисковой муфтой и кнопочным управлением режимами. При интенсивном разгоне блокировка отключается автоматически.

Муфта спокойно выдерживает до 180 000 км при замене масла раз в 60 000 км. Слабое место — фильтр: при его загрязнении перегревается насос. Чаще всего это случается после 130 000 км без должного ухода. Карданный вал надёжен, но после 100-150 тыс. км может потребовать ремонта подшипника или крестовины.

Mazda CX-5: стабильная работа

Система полного привода на основе многодисковой муфты требует минимум внимания. При замене масла каждые 50-60 000 км насос и муфта служат долго, а вероятность серьёзных поломок до 180 000 км минимальна.

Даже при активной зимней езде и выездах на лёгкое бездорожье CX-5 сохраняет надёжность, а кардан и ШРУСы выдерживают долгие пробеги.

Nissan X-Trail: городской помощник

X-Trail T32 использует систему All-Mode 4x4i с тремя режимами: 2WD, Auto и Lock. Последний фиксирует муфту только на низких скоростях.

В городском режиме узлы служат дольше 120 000 км, но частые старты на рыхлом снегу или частое использование Lock повышают риск перегрева. После 140 000 км возможно отказ насоса или блока управления, если масло не менялось. Кардан и редукторы обычно не требуют вмешательства до 200 000 км.

