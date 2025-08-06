Лучше, чем тренажёр и дешевле абонемента: как отжимания вытесняют зал
Заниматься можно где угодно — дома, в парке или в спортзале. И при этом добиться впечатляющего рельефа. Фитнес-эксперт Ирина Ротач, чьи рекомендации публикует Men Today, уверена: отжимания — одно из самых мощных и универсальных упражнений для силы и выносливости.
Почему отжимания работают
По словам Ротач, отжимания — это базовое упражнение, которое задействует сразу несколько крупных мышечных групп. В его работу включаются:
- грудные мышцы,
- дельтовидные (плечи),
- трицепсы,
- мышцы кора.
Результат регулярных тренировок:
- улучшение силовых показателей;
- укрепление осанки и баланса;
- повышение сердечно-сосудистой выносливости.
Бонус — минимальный риск травм и необходимость только в собственном весе тела. Не нужны ни гантели, ни тренажёры.
Вариативность — ключ к рельефу
Ирина Ротач подчёркивает: чтобы задействовать как можно больше мышц и ускорить формирование рельефа, важно использовать разные виды отжиманий:
Классические отжимания
— отличная база для общего развития верхней части тела.
Широкий хват
— акцент на грудные мышцы, особенно внешнюю часть.
Узкий хват
— фокус на трицепсах и внутренних грудных мышцах.
Отжимания с хлопком
— развивают взрывную силу и улучшают координацию.
Плиометрические отжимания
— повышают динамическую выносливость, активируют больше мышечных волокон.
Каждая модификация меняет акценты и помогает избежать плато в прогрессе, а также делает тренировки разнообразными и интересными.
Главное
Отжимания — бесплатный и эффективный инструмент для формирования рельефа.
Они развивают не только мышцы, но и выносливость, баланс, осанку.
Разные вариации позволяют проработать всё тело и сделать тренировки многофункциональными.
Упражнение подходит для любого уровня подготовки — от новичков до профессионалов.
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