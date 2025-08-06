Лучше, чем тренажёр и дешевле абонемента: как отжимания вытесняют зал

Заниматься можно где угодно — дома, в парке или в спортзале. И при этом добиться впечатляющего рельефа. Фитнес-эксперт Ирина Ротач, чьи рекомендации публикует Men Today, уверена: отжимания — одно из самых мощных и универсальных упражнений для силы и выносливости.

Почему отжимания работают

По словам Ротач, отжимания — это базовое упражнение, которое задействует сразу несколько крупных мышечных групп. В его работу включаются:

грудные мышцы,

дельтовидные (плечи),

трицепсы,

мышцы кора.

Результат регулярных тренировок:

улучшение силовых показателей;

укрепление осанки и баланса;

повышение сердечно-сосудистой выносливости.

Бонус — минимальный риск травм и необходимость только в собственном весе тела. Не нужны ни гантели, ни тренажёры.

Вариативность — ключ к рельефу

Ирина Ротач подчёркивает: чтобы задействовать как можно больше мышц и ускорить формирование рельефа, важно использовать разные виды отжиманий:

Классические отжимания

— отличная база для общего развития верхней части тела.

Широкий хват

— акцент на грудные мышцы, особенно внешнюю часть.

Узкий хват

— фокус на трицепсах и внутренних грудных мышцах.

Отжимания с хлопком

— развивают взрывную силу и улучшают координацию.

Плиометрические отжимания

— повышают динамическую выносливость, активируют больше мышечных волокон.

Каждая модификация меняет акценты и помогает избежать плато в прогрессе, а также делает тренировки разнообразными и интересными.

Главное

Отжимания — бесплатный и эффективный инструмент для формирования рельефа.

Они развивают не только мышцы, но и выносливость, баланс, осанку.

Разные вариации позволяют проработать всё тело и сделать тренировки многофункциональными.

Упражнение подходит для любого уровня подготовки — от новичков до профессионалов.