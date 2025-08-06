Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Мужчина отжимается
Мужчина отжимается
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Спорт и фитнес
Олег Белов Опубликована сегодня в 23:26

Лучше, чем тренажёр и дешевле абонемента: как отжимания вытесняют зал

Отжимания с узким и широким хватом активируют разные группы мышц

Заниматься можно где угодно — дома, в парке или в спортзале. И при этом добиться впечатляющего рельефа. Фитнес-эксперт Ирина Ротач, чьи рекомендации публикует Men Today, уверена: отжимания — одно из самых мощных и универсальных упражнений для силы и выносливости.

Почему отжимания работают
По словам Ротач, отжимания — это базовое упражнение, которое задействует сразу несколько крупных мышечных групп. В его работу включаются:

  • грудные мышцы,
  • дельтовидные (плечи),
  • трицепсы,
  • мышцы кора.

Результат регулярных тренировок:

  • улучшение силовых показателей;
  • укрепление осанки и баланса;
  • повышение сердечно-сосудистой выносливости.

Бонус — минимальный риск травм и необходимость только в собственном весе тела. Не нужны ни гантели, ни тренажёры.

Вариативность — ключ к рельефу
Ирина Ротач подчёркивает: чтобы задействовать как можно больше мышц и ускорить формирование рельефа, важно использовать разные виды отжиманий:

Классические отжимания
— отличная база для общего развития верхней части тела.
Широкий хват
— акцент на грудные мышцы, особенно внешнюю часть.
Узкий хват
— фокус на трицепсах и внутренних грудных мышцах.
Отжимания с хлопком
— развивают взрывную силу и улучшают координацию.
Плиометрические отжимания
— повышают динамическую выносливость, активируют больше мышечных волокон.

Каждая модификация меняет акценты и помогает избежать плато в прогрессе, а также делает тренировки разнообразными и интересными.

Главное
Отжимания — бесплатный и эффективный инструмент для формирования рельефа.
Они развивают не только мышцы, но и выносливость, баланс, осанку.
Разные вариации позволяют проработать всё тело и сделать тренировки многофункциональными.
Упражнение подходит для любого уровня подготовки — от новичков до профессионалов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Физиотерапевты объяснили, как сохранить осанку при сидячей работе сегодня в 17:50

Тихий вред офисного кресла: что начинает разрушаться уже через неделю

Может ли офисное кресло навредить здоровью? Разбираем, как остаться активным и сжигать калории, даже если весь день привязан к столу.

Читать полностью » Милад из Tailored Fit PT рассказал, как укрепление кора снижает нагрузку на спину сегодня в 17:10

Всего три движения — и тело перестаёт мстить за день за компьютером

Ты работаешь за столом и к вечеру ощущаешь боль в пояснице? Возможно, причина вовсе не в спине. Вот короткий комплекс, который может всё изменить.

Читать полностью » Физиотерапевт Лара Кэнэм назвала причины боли в коленях при спуске по лестнице сегодня в 16:50

Колени выдают правду: что на самом деле говорит о вас боль при спуске по лестнице

Боль в коленях при спуске по лестнице — сигнал, который нельзя игнорировать. Почему она возникает и как справиться с причиной, а не только со следствием?

Читать полностью » Физиотерапевт Джереми Шумахер назвал воду ключевым средством при мышечной боли сегодня в 16:10

Как снизить боль в мышцах без лекарств и растяжек — достаточно пить по правилам

Почему вода — главное оружие против боли в мышцах после тренировки? Советы от физиотерапевтов и простой способ ускорить восстановление.

Читать полностью » Что такое пауэрлифтинг и какие весовые классы установлены IPF для мужчин и женщин сегодня в 15:50

Сила есть — ума не надо? В этом виде спорта всё наоборот

Вы поднимаете штангу не первый год, но хотите большего? Узнайте, как устроен мир пауэрлифтинга и почему вес — не только на штанге, но и на счёте.

Читать полностью » Японский тренер Синдзи Саказумэ разработал метод снижения веса за 3 минуты в день сегодня в 15:10

Секрет стройности японцев уместился в одно движение — и это не про спорт

Японский тренер придумал способ менять тело за 3 минуты в день. Без спортзала, боли и изнуряющих диет. Как работает этот метод — внутри.

Читать полностью » Валенсия: мужчина узнал меня и отказался от попытки самоубийства сегодня в 14:30

Антонио Валенсия спас человека от самоубийства: решающей стала минута на мосту

Экс-капитан "МЮ" Антонио Валенсия оказался в нужное время в нужном месте — его вмешательство спасло жизнь человеку на мосту в Эквадоре.

Читать полностью » Алина Загитова рассказала, что приносит ей радость в повседневной жизни сегодня в 13:27

Без спорта, но с теплом: что радует Загитову в повседневной жизни

Алина Загитова призналась, какие простые вещи делают её дни счастливыми, и рассказала, почему пока не готова к замужеству — в этих деталях вся она.

Читать полностью »

Новости
Мир

Эстония усиливает границу водными заграждениями на реке Нарва
Мир

CNN: Встреча Трампа и Путина под вопросом, Белый дом сомневается в сроках
Красота и здоровье

Чат-боты и психология: OpenAI обновляет ChatGPT для поддержки пользователей

RusVesna: На лиманском направлении формируется новый котёл для ВСУ
Питомцы

Ветеринар Дарья Баскакова предупредила об опасности батута для домашних животных
Россия

Путин открыл новые инфраструктурные объекты в регионах в режиме видеосвязи
Еда

Ежевика и её влияние на здоровье: риски для людей с камнями в почках и проблемами с ЖКТ
Мир

NYT: Трамп может провести встречу с Путиным уже на следующей неделе
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru