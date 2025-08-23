Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Пробежка
Пробежка
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 1:30

Зажатые мышцы лица превращают пробежку в путь к травмам

Физиолог Джанет Хэмилтон: зажатые мышцы лица ухудшают технику бега и увеличивают риск травм

Попробуйте вспомнить, как вы выглядите во время пробежки: нахмуренные брови, сжатые зубы, напряжённые губы. Знакомо? Но именно такие гримасы могут мешать вам бежать быстрее и легче. Секрет более эффективного бега часто кроется не в новых кроссовках или тренировочном плане, а… в расслабленных мышцах лица.

Почему напряжение на лице мешает бегу

Бег — это энергозатратный процесс. Чем больше сил уходит на то, чтобы морщить лоб или стискивать зубы, тем меньше остаётся на сами мышцы, которые двигают вас вперёд. "Напряжение в лицевой зоне нередко спускается вниз — в плечи, спину и руки", объясняет клинический физиолог и основательница Running Strong Джанет Хэмилтон.

Если лицо "застыло" в гримасе, велик шанс, что плечи окажутся прижаты к ушам, а руки будут двигаться жёстко и неестественно. Это цепная реакция: нарушается техника, уменьшается амплитуда движений, а в долгосрочной перспективе растёт риск перегрузочных травм.

Как научиться расслаблять лицо во время пробежки

Освоить этот навык проще, чем кажется. Хэмилтон делится тремя рабочими приёмами:

Проведите сканирование тела.

Каждые пару километров мысленно "пробегитесь" от макушки до стоп. Если чувствуете зажатость, опустите челюсть и плечи, а затем напомните себе: "Беги высоко и расслабленно".

Используйте аксессуары.

Часто причина напряжения — банальное щурение от солнца. Попробуйте кепку с козырьком или качественные спортивные очки. Это убережёт от излишнего напряжения глаз и верхней части тела.

Представьте чипс.

Суть в том, чтобы руки оставались свободными, но не вялыми. Сожмите пальцы так, словно держите лёгкий чипс между большим и указательным пальцами. Это помогает расслабить кисти, а вместе с ними и плечевой пояс.

Интересный факт

Исследования показывают: расслабленное лицо и мягкие движения рук способны улучшить экономичность бега на длинных дистанциях. В элитных марафонских командах даже практикуют специальные упражнения для лица и шеи, чтобы избежать лишнего расхода энергии.

Расслабленное выражение лица — это не только эстетика, но и способ увеличить скорость и снизить риск травм. Попробуйте уже на следующей пробежке — возможно, именно это станет вашим новым секретным оружием.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Тренер посоветовала, как адаптировать нагрузку при летнем беге вчера в 21:16

Как адаптировать тренировки летом: советы для выносливости и здоровья

Фитнес-тренер рассказала, как правильно бегать в жару: когда выходить на пробежку, как подбирать одежду и зачем пить воду с электролитами.

Читать полностью » Тренер рассказала, какую спортивную форму выбрать для занятий летом вчера в 20:16

Секрет летней экипировки: ткани, которые дышат и работают лучше хлопка

Фитнес-тренер рассказала, как правильно выбрать одежду и обувь для летних тренировок: от дышащих тканей и свободного кроя до светлых оттенков.

Читать полностью » Упражнение reverse clamshell укрепляет среднюю ягодичную мышцу — данные Arthritis Foundation вчера в 19:50

Слабые ягодицы ломают колени: скрытая опасность для миллионов

Reverse clamshell — простое, но недооценённое упражнение для ягодиц. Узнайте, почему оно важно для здоровья суставов и защиты поясницы.

Читать полностью » Тренер Джейсон Пак назвал hip thrust лучшим упражнением для ягодиц вчера в 19:30

Главный враг приседаний: почему одно упражнение вытесняет старую классику

Hip thrust — упражнение, которое укрепляет ягодицы лучше приседаний и тяги, не перегружая спину. Узнайте, чем оно уникально и как его правильно выполнять.

Читать полностью » Упражнения для рук для начинающих: рекомендации персонального тренера вчера в 19:10

Игнорируете эти упражнения? Тогда риск травмы возрастает вдвое

Узнайте, какие упражнения помогут новичку укрепить руки без риска травм: от простых движений с весом тела до гантелей и резинок.

Читать полностью » Исследование JAMA: максимальный эффект для здоровья достигается при 7500 шагах в день вчера в 18:50

Лёгкий способ сбросить усталость и улучшить сон без медицины

Секрет здоровья не в магических 10 000 шагах, а в регулярных маленьких привычках. Узнайте, как легко увеличить активность каждый день.

Читать полностью » Кардиолог Нил Чокши назвал показатели пульса, требующие внимания вчера в 18:30

Простая формула, которая помогает рассчитать идеальный пульс для тренировок

Ваш пульс может рассказать больше, чем вы думаете. Почему важно знать норму, как вычислить целевую зону нагрузки и когда пора к врачу?

Читать полностью » Обратные выпады эффективнее снижают нагрузку на колени и укрепляют ягодицы — данные специалистов по фитнесу вчера в 18:10

Одно упражнение разрушает суставы быстрее, чем бег по асфальту

Почему выпады вперёд так часто вызывают боль и шаткость? Разбираем ошибки, советы тренеров и варианты, которые помогут сделать упражнение безопасным.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Российские таксопарки в 2026 году лишатся иностранных автомобилей — закон Госдумы
Спорт и фитнес

Баттерфляй назван самым сложным стилем плавания — тренеры
Авто и мото

Lada Iskra 2025 получила три типа генераторов в зависимости от комплектации
Садоводство

Обновляем старый газон: 4 простых совета по повторному посеву
Садоводство

Черная ботва: методы борьбы с фитофторозом и спасения урожая картофеля
Еда

Как запечь утиные грудки с яблоками: пошаговая инструкция от шеф-повара
Еда

Как перегнать старый мед в самогон: инструкция
Спорт и фитнес

Упражнения при диастазе живота после родов: рекомендации эксперта Синеaд Дюфор
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru