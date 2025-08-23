Зажатые мышцы лица превращают пробежку в путь к травмам

Попробуйте вспомнить, как вы выглядите во время пробежки: нахмуренные брови, сжатые зубы, напряжённые губы. Знакомо? Но именно такие гримасы могут мешать вам бежать быстрее и легче. Секрет более эффективного бега часто кроется не в новых кроссовках или тренировочном плане, а… в расслабленных мышцах лица.

Почему напряжение на лице мешает бегу

Бег — это энергозатратный процесс. Чем больше сил уходит на то, чтобы морщить лоб или стискивать зубы, тем меньше остаётся на сами мышцы, которые двигают вас вперёд. "Напряжение в лицевой зоне нередко спускается вниз — в плечи, спину и руки", объясняет клинический физиолог и основательница Running Strong Джанет Хэмилтон.

Если лицо "застыло" в гримасе, велик шанс, что плечи окажутся прижаты к ушам, а руки будут двигаться жёстко и неестественно. Это цепная реакция: нарушается техника, уменьшается амплитуда движений, а в долгосрочной перспективе растёт риск перегрузочных травм.

Как научиться расслаблять лицо во время пробежки

Освоить этот навык проще, чем кажется. Хэмилтон делится тремя рабочими приёмами:

Проведите сканирование тела.

Каждые пару километров мысленно "пробегитесь" от макушки до стоп. Если чувствуете зажатость, опустите челюсть и плечи, а затем напомните себе: "Беги высоко и расслабленно".

Используйте аксессуары.

Часто причина напряжения — банальное щурение от солнца. Попробуйте кепку с козырьком или качественные спортивные очки. Это убережёт от излишнего напряжения глаз и верхней части тела.

Представьте чипс.

Суть в том, чтобы руки оставались свободными, но не вялыми. Сожмите пальцы так, словно держите лёгкий чипс между большим и указательным пальцами. Это помогает расслабить кисти, а вместе с ними и плечевой пояс.

Интересный факт

Исследования показывают: расслабленное лицо и мягкие движения рук способны улучшить экономичность бега на длинных дистанциях. В элитных марафонских командах даже практикуют специальные упражнения для лица и шеи, чтобы избежать лишнего расхода энергии.

Расслабленное выражение лица — это не только эстетика, но и способ увеличить скорость и снизить риск травм. Попробуйте уже на следующей пробежке — возможно, именно это станет вашим новым секретным оружием.