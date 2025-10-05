Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Поцелуй
Поцелуй
© freepik.com is licensed under public domain
Главная / Туризм
Олег Белов Опубликована сегодня в 20:26

Европейки, латинки и расстояние в тысячу чувств: что рушит отпускные отношения

Российский тревел-блогер Кутовой сообщил о трудностях отношений с европейками

Путешествия открывают не только новые города и страны, но и знакомства, которые могут кардинально изменить взгляд на жизнь. Российский путешественник Алексей Кутовой в своём блоге на платформе "Дзен" поделился личным опытом общения с иностранками и размышлениями о том, почему такие отношения редко переходят в серьёзную плоскость.

По словам автора, во время поездок ему довелось встречаться с француженками, жительницей Нидерландов и девушкой из Коста-Рики. Эти истории оказались яркими, но недолгими. Путешественник уверен, что именно такие связи помогают лучше понять культуру и образ жизни других стран, расширяют кругозор и дают ценный опыт.

"Все заканчивается ничем", — сказал тревел-блогер Алексей Кутовой.

Почему отношения не сохраняются после поездок

Блогер отметил, что сохранить роман после возвращения домой почти невозможно. Ключевая проблема, по его мнению, заключается в различии подходов к личной жизни. Европейки привыкли в первую очередь думать о собственных целях и планах.

"Все ради любви — здесь не работает. Свой комфорт и планы, она поставит во главе", — поделился тревел-блогер.

Если для многих россиянок идея преодолеть трудности ради чувств кажется естественной, то жительницы других стран не готовы жертвовать ради отношений привычным образом жизни.

Роль культурных различий

Несмотря на трудности, Алексей подчеркнул, что знакомство с иностранками имеет ценность. Языковой барьер и разница в традициях перестают быть серьёзным препятствием: интернет, социальные сети и современные коммуникации стирают границы.

"Раньше я думал, что отношения с иностранкой — это что-то отличающееся от отношений с русской. Но через какое-то время все это воспринимается обычным делом", — заключил путешественник.

Что дают такие отношения

  • возможность увидеть другую культуру глазами местного жителя;

  • развитие навыков общения на иностранном языке;

  • новый взгляд на привычные вещи;

  • понимание различий в мировоззрении и ценностях.

Сравнение: отношение к романам в России и Европе

Страна/регион Основной акцент в отношениях Готовность к жертвам ради любви
Россия Поддержка, совместное преодоление трудностей Часто высокая
Европа Личная свобода и планы Низкая
Латинская Америка Эмоциональность, яркость чувств Средняя

А что если отношения всё же развивать?

Теоретически возможно сохранить такие знакомства, если оба партнёра готовы идти на уступки. Для этого нужны:

  • общие цели (например, учёба или работа в одной стране);

  • понимание различий и терпимость к культурным особенностям;

  • готовность к дистанционной связи и регулярным встречам.

Однако блогер убеждён, что в большинстве случаев такие истории остаются красивыми воспоминаниями, а не долгосрочными отношениями.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Большие Коты на Байкале: история поселка и его достопримечательности сегодня в 12:34
Большие Коты: от золотых приисков до современного оазиса на Байкале

Откройте для себя загадочный поселок Большие Коты на Байкале — место с уникальной природой и историей, где каждый найдет что-то для себя.

Читать полностью » Барнаул: история города, памятники архитектуры и культурное наследие Алтайского края сегодня в 11:29
Как Барнаул пережил падение горного дела и стал культурным хабом Сибири

Барнаул — город с уникальной историей и культурой, с архитектурными памятниками и природными красотами, сочетающими промышленное наследие и культурное богатство Сибири.

Читать полностью » Байкал: уникальные природные достопримечательности и туры по озеру сегодня в 10:27
636 километров воды: почему Байкал называют лабораторией природы

Байкал — одно из самых уникальных природных чудес России, где встречаются древние легенды, чистейшая вода и живописные пейзажи. Узнайте, что стоит увидеть и как лучше подготовиться к путешествию.

Читать полностью » Астрахань: история города, архитектура и главные достопримечательности сегодня в 9:23
От древности до современности: как Астрахань вошла в мировую историю

Астрахань — «живая история» России, где культура, природа и гастрономия сливаются в единое целое. Узнайте, что стоит посмотреть в этом удивительном городе.

Читать полностью » Анапа: история города и главные достопримечательности курорта на Черном море сегодня в 8:21
Абрау-Дюрсо и анапская грязь: чем славится популярный курорт семейного отдыха

Анапа — это не только курорт, но и культурная столица Черноморья. Узнайте, что посмотреть и что привезти из этого удивительного города.

Читать полностью » Алтай - Сибирская Швейцария: горы, озёра и заповедная природа региона сегодня в 7:18
Сибирский край гор и озёр: почему Алтай называют второй Швейцарией

Алтай — «Сибирская Швейцария» с горами, озёрами и легендами о Шамбале. Узнайте, что посмотреть и как подготовиться к путешествию.

Читать полностью » Александров во Владимирской области: история города и достопримечательности сегодня в 6:16
Любовь Ивана Грозного: почему без Александрова нельзя представить путешествие по древней Руси

Александров — город Золотого кольца, где Иван Грозный правил Россией 17 лет. Узнайте о Кремле, царской резиденции и тайнах Слободы.

Читать полностью » Ростов Великий: история города с 862 года и главные достопримечательности сегодня в 5:11
Кремль, монастыри и финифть: что должен увидеть каждый турист в Ростове

Ростов Великий — один из древнейших городов Руси, где сохранился уникальный Кремль, древние монастыри и знаменитое ремесло финифти.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Использование кондиционера в дождливую погоду может привести к простуде
Наука
Компьютерная модель показала десятикратную разницу содержания воды в атмосфере Юпитера
Туризм
Блогер Елена Лисейкина: стереотип о недружелюбии в Узбекистане к россиянам неверен
Дом
Эксперты: запах в квартире чаще всего идёт от бытовых приборов и текстиля
Красота и здоровье
Сон на боку с подушкой между коленями помогает при радикулите и болях в пояснице
Авто и мото
Автоюрист Воропаев объяснил, когда водителя могут освободить от штрафа за нарушение ПДД при доставке роженицы
Еда
Шпроты используют не только для бутербродов, но и для салатов, пиццы и запеканок
Садоводство
Эксперты предупредили: при перепадах температуры на балконе тыква быстро портится
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet