Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Алсу
Алсу
© commons.wikimedia.org by Okras is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 20:53

Семья рушится быстрее, чем доверие: признание Алсу об изменах бьёт в самое сердце

Певица Алсу объяснила, почему считает неверность мужчин разрушением брака

После развода певицы Алсу с бизнесменом Яном Абрамовым прошло уже больше года, но тема любви и верности по-прежнему занимает особое место в её жизни и творчестве. 18 лет брака, рождение детей, совместные проекты — всё это осталось в прошлом, а теперь артистка открыто говорит о том, что для неё значит честность в отношениях и почему она считает измену одной из самых болезненных форм предательства.

Почему Алсу решила заговорить о личном

В своём блоге певица поделилась личными размышлениями о браке и изменах. Поводом стала её история: супруг не раз был замечен в неверности, что в итоге разрушило семью. После развода артистка изменилась внешне и внутренне: снова вышла на сцену, стала путешествовать, увлеклась спортом и даже сделала татуировку. Перемены оказались для неё точкой роста и способом вернуться к самой себе.

"Честно? Мне это видится не мудростью, а удобной концепцией для мужчин, которым удобно иметь и 'тыл', и 'фронт', и при этом ничего не терять. А где в этом женщина? Ее чувства, ее границы, ее достоинство?", — сказала певица Алсу.

Мужская неверность глазами общества

Артистка отметила, что реакция на измены в обществе противоречива. Одни оправдывают поступки мужчин ссылками на природу, другие видят в этом проявление инфантильности и отсутствия готовности к зрелым отношениям. По словам Алсу, идея "терпеть ради семьи" не имеет ничего общего с уважением. Она уверена: у человека всегда есть выбор — поступить честно или предать.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: оправдывать измены "мужской природой".

  • Последствие: закрепление модели предательства и разрушение доверия.

  • Альтернатива: принять, что верность — осознанный выбор, а честность всегда выше инстинктов.

  • Ошибка: молчать о недовольстве в браке.

  • Последствие: накопление обид и скрытые романы.

  • Альтернатива: регулярные откровенные разговоры и совместное решение проблем.

А что если…

А что если в отношениях появляется соблазн, но человек осознаёт его? Алсу считает: именно в такие моменты и проверяется зрелость личности. Возможность уйти от искушения, сохранить доверие и уважение к партнёру — показатель взрослости.

FAQ

Как выбрать — прощать измену или уходить?
Ориентируйтесь на свои ценности. Если доверие утрачено и восстановить его невозможно, честный разрыв лучше, чем жизнь в обмане.

Сколько стоит семейная терапия?
Зависит от города и специалиста: от 3 до 10 тысяч рублей за сессию. Для многих пар это альтернатива разрушению брака.

Что лучше — попытаться сохранить союз или уйти?
Ответ индивидуален. Но Алсу подчёркивает: уход без предательства — это зрелый и уважительный вариант.

Мифы и правда

  • Миф: "Все мужчины изменяют, это природа".

  • Правда: измена — выбор конкретного человека, а не биологическая неизбежность.

  • Миф: "Женщина должна терпеть ради детей".

  • Правда: детям важнее видеть уважительные отношения, чем жить среди обмана.

  • Миф: "Развод — это поражение".

  • Правда: иногда это шанс построить новую жизнь без лжи.

Личное признание певицы

"Верность — это выбор и решение не идти на поводу у инстинкта. И я точно знаю: когда ты уважаешь себя и другого, ты не строишь двойную жизнь. А если любовь ушла, можно уйти честно. Без боли, без предательства, без тайных игр", — отметила Алсу.

Сейчас у артистки много поклонников, но она не спешит с выбором.

"По свиданиям хожу, но пока мое сердце свободно. Поэтому делайте выводы", — добавила она.

Сон и психология

Психологи отмечают: измены и стресс в браке напрямую влияют на качество сна. Люди, живущие в напряжённых отношениях, чаще страдают бессонницей. Восстановление душевного спокойствия через честность и открытый диалог помогает нормализовать сон и общее эмоциональное состояние.

Три интересных факта

  1. В разных странах отношение к изменам сильно различается: во Франции неверность традиционно воспринимается мягче, чем в России.

  2. Согласно опросам, около 60% разводов связаны именно с изменами.

  3. Совместные путешествия и новые впечатления считаются одним из лучших способов укрепить отношения.

Исторический контекст

В разные эпохи взгляды на супружескую верность менялись. В древних обществах измены мужчин часто считались нормой, тогда как женщины подвергались строгим наказаниям. В Европе XIX века супружеская верность стала восприниматься как ключевая ценность буржуазной семьи. Сегодня общество движется к равенству в ответственности и взаимном уважении.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Марк Ронсон станет композитором фильма сегодня в 13:43

Сказку накроет громом битов: новый композитор "Нарнии" меняет представление о фэнтези

Марк Ронсон снова объединяется с Гретой Гервиг и готовит музыку для новой "Нарнии". Почему этот союз может изменить восприятие фильма?

Читать полностью » Редкая запись концерта Nirvana 1990 года выставлена на аукцион Julien's за $100–150 тыс. сегодня в 12:26

Выступление длиной в 45 минут — а цена как за особняк: кассета с концерта Nirvana взорвала рынок аукционов

На аукционе продают уникальную запись концерта Nirvana 1990 года, где Кобейн дважды разбивает гитару. Но это далеко не всё, что включает лот.

Читать полностью » Итальянская актриса Клаудия Кардинале умерла во Франции в возрасте 87 лет сегодня в 11:29

Европейское кино осиротело: ушла легенда золотого века кино

Легенда итальянского кино ушла из жизни. Её роли стали символом золотого века, а фильмы до сих пор вдохновляют зрителей по всему миру.

Читать полностью » Актёр Кай Гетц назвал 7 книг, которые повлияли на него сегодня в 10:40

Гром грянул в библиотеке: что читает Кай Гетц, чтобы играть по-настоящему

Кай Гетц открыл свои главные литературные источники вдохновения и рассказал о новом проекте. Его топ книг удивил сочетанием классики и практики.

Читать полностью » Эмма Уотсон объяснила семилетнюю паузу в карьере риском эмоционального выгорания сегодня в 9:30

Секрет выживания после славы: чему опыт Эммы Уотсон может научить каждого из нас

Эмма Уотсон призналась, что из-за долгой работы её жизнь «достигла дна». Но пауза изменила её подход к профессии и к самой себе.

Читать полностью » Поклонники обсуждают возможный роман Клавы Коки и Димы Масленникова после совместного выхода сегодня в 8:25

Новая буря сплетен: личная жизнь Клавы Коки снова под ударом

Клаву Коку заметили с Димой Масленниковым в ресторане, и это вновь разожгло слухи о романе. Но так ли всё однозначно?

Читать полностью » Представитель Киану Ривза опроверг слухи о тайной свадьбе с Александрой Грант — E! News сегодня в 7:18

Интернет женит быстрее священника: как Киану Ривзу приписали тайную свадьбу

Слухи о тайной свадьбе Киану Ривза и Александры

Читать полностью » Майли Сайрус: садоводство помогает сохранять трезвость и душевное равновесие сегодня в 6:12

Секрет трезвой жизни — в горшке с землёй: что открыла Майли Сайрус

Майли Сайрус рассказала, как неожиданное увлечение стало её секретом внутренней гармонии и помогает уже много лет сохранять трезвость.

Читать полностью »

Новости
Еда

Рецепт пончиков из йогурта и муки стал вирусным в TikTok
Питомцы

Кошки могут спать до 16 часов в сутки и повторять одни и те же действия
Наука

В Италии найдены останки двух видов лошадей, живших вместе в эпоху раннего плейстоцена
Красота и здоровье

Каму-каму содержит до 3000 мг витамина С на 100 г — в 50 раз больше, чем апельсин
Садоводство

Агрономы советуют измельчать и вносить тыквенные семечки в почву или компост
Дом

Мята и лаванда против мышей: натуральные запахи отпугивают грызунов, но эффект держится недолго
Туризм

Сроки пребывания в безвизовых странах: от 14 до 360 дней
Красота и здоровье

Эвкалиптовый чай помогает облегчить дыхание и снимает воспаление при простудах
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet