"Я пришёл и сразу вырубился": Бузова иронично разоблачила мужские оправдания

Ольга Бузова открыто рассказала, какие оправдания мужчин вызывают у неё наибольшее раздражение. Телеведущая и певица поделилась с журналистами, что определённые фразы сразу показывают, насколько человек готов вкладываться в отношения и общение.

Главные раздражающие фразы

Бузова особенно выделяет две отговорки.

"У меня нет времени"

"Если вы слышите такую отговорку: "У меня нет времени". Просто знайте: человек не хочет найти возможности для кого-то или для чего-то", — пояснила телеведущая Ольга Бузова.

По её мнению, это типичная фраза людей, которые на самом деле не готовы тратить усилия на общение или достижение совместных целей.

"Я пришел и сразу вырубился"

Бузова считает, что даже при плотном графике можно найти несколько минут, чтобы написать короткое, но тёплое сообщение любимому человеку. Такой жест демонстрирует заботу и внимание, которые ценны в любых отношениях.

Личные истории и намёки на роман

Телеведущая нередко оказывается в центре слухов. В ноябре 2024 года на концерте, посвящённом восьмилетию её сольной музыкальной карьеры, Бузова поцеловалась с рэпером Олегом Майами во время исполнения совместного трека "Такси". Сцена вызвала волну обсуждений, однако артисты позднее опровергли романтическую связь.

В мае 2025 года певица оставила новые намёки на личную жизнь. В своём блоге она опубликовала серию фотографий с букетом белых роз и запиской: "Все думаю о тебе: от посадки и до полета". Подписчики тут же заговорили о том, что телеведущая, возможно, находится в отношениях.

Советы, как распознать искренность

Чтобы не тратить время на пустые оправдания, Бузова рекомендует обращать внимание на следующие признаки:

инициатива в общении — человек старается поддерживать контакт даже в плотном графике. малые знаки внимания — короткое сообщение, неожиданный звонок, заботливый жест. искренний интерес — проявляется в вопросах о вашем дне и планах.

А что если оправдания становятся привычкой?

Если мужчина регулярно говорит: "У меня нет времени", это сигнал обратить внимание на его приоритеты. В таких ситуациях важно обсудить ожидания и выяснить, насколько отношения важны для каждой из сторон.

FAQ

Как понять, что оправдание искреннее?

Обратите внимание на контекст, поведение и готовность находить компромиссы.

Сколько времени стоит уделять проверке внимания партнёра?

Главное — качество, а не количество: достаточно нескольких заботливых жестов в течение дня.

Что лучше: терпеть или обсуждать оправдания?

Лучше открыто обсуждать, чтобы понимать истинные мотивы и корректировать ожидания.

