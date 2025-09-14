Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Эмоциональное выгорание в паре
Олег Белов Опубликована сегодня в 22:29

Одна фраза способна убить любовь: как три слова рушат гармонию в паре

Metro: эксперты назвали фразу, которая подрывает доверие в отношениях

Иногда самые простые слова могут подорвать доверие и гармонию в паре. Психологи в беседе с Metro объяснили, почему фраза "решай сам" (или "решай сама") может стать источником раздражения и напряжения в отношениях.

Почему "решай сам" опасна

Психотерапевт Ребекка Виваш отмечает, что подобные слова перекладывают весь груз ответственности на партнёра.

"Когда вы говорите "решай сам/сама", вы полностью перекладываете ответственность за выбор на другого… это может показаться невыносимым и даже привести к невозможности принятия решений", — объяснила она.

В результате один человек чувствует себя оставленным с очередной задачей, вместо того чтобы разделить её вместе.

Как говорить правильно

Виваш подчёркивает: предоставлять выбор — это нормально, но важно сохранять баланс. Здоровее и честнее предложить варианты и обсудить их вместе:

  • "Ты предпочтёшь А или Б?"

  • "Давай вместе рассмотрим варианты".

Так решение становится совместным, а процесс воспринимается как поддержка, а не как нагрузка.

Маленькие шаги к гармонии

Психотерапевт Арабелла Рассел добавляет: даже мелочи могут снять напряжение. Например, вместо вопроса "Что приготовить на ужин?" стоит самому придумать идею, купить продукты и приготовить блюдо. Пусть оно будет неидеальным — главное, что партнёр почувствует заботу.

Вывод

Фраза "решай сам" кажется безобидной, но в отношениях она рождает дисбаланс. Совместное участие в принятии решений укрепляет доверие и создаёт атмосферу поддержки.

