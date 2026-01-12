Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© unsplash.com by Toni Pomar is licensed under Free to use under the Unsplash License
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 14:03

Рекордный январь без пауз: три релиза удержали зрителя до последнего выходного и вынесли кассу за 9 млрд

Новогодний прокат в России собрал рекордные 9,1 млрд рублей — Фонд кино

Новогодний кинопрокат в России завершился рекордом: три главные премьеры праздников суммарно заработали свыше 9 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино. Все три фильма — "Чебурашка-2", "Простоквашино" и "Буратино" — вышли на экраны 1 января и удерживали внимание зрителей на протяжении каникул.

Рекорд по кассе за праздничный период

По состоянию на 12:40 мск 12 января общие сборы трёх картин достигли 9,148 млрд рублей. Такой результат, как следует из данных ЕАИС, стал рекордным для новогодних праздников. При этом кассовый итог сложился не за один уикенд, а за 12 дней, когда посещаемость оставалась высокой из-за выходных и активного семейного спроса.

Показательно, что рекорд обеспечили сразу три проекта, а не один лидер и "длинный хвост" релизов. Это говорит о равномерном распределении интереса и конкуренции в пределах одного жанрового сегмента. В результате прокатчики получили устойчивый поток зрителей, а кинотеатры — рост суммарной выручки за весь праздничный отрезок.

Расклад сил среди лидеров проката

Самую большую часть кассы забрал "Чебурашка-2". Картина собрала 4,967 млрд рублей и с заметным отрывом возглавила прокат. Отдельно отмечается, что именно этот релиз стал ключевым драйвером общего результата тройки.

Второе место по сборам сохранило "Простоквашино" с итогом 2,094 млрд рублей. "Буратино" замкнул тройку лидеров, заработав 2,071 млрд рублей. Разница между второй и третьей строчками оказалась минимальной, что подчёркивает плотную конкуренцию между двумя фильмами при доминировании первого.

Посещаемость и сравнение с прошлым годом

Рост сборов сопровождался увеличением посещаемости: за 12 дней эти три картины посмотрели более 16 млн человек. Чаще всего зрители выбирали "Чебурашку-2" — 9,3 млн посещений. "Простоквашино" собрало 4,1 млн зрителей, а "Буратино" — 3,8 млн.

Для сравнения, в прошлом году на январских праздниках в прокат выходили две картины — "Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича" и "Финист. Первый богатырь". За первый уикенд 2025 года их посмотрели 9,5 млн человек, а общие сборы за новогодние праздники составили 4,5 млрд рублей. На этом фоне нынешние показатели демонстрируют более высокий масштаб спроса и заметный прирост кассы.

