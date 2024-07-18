Американские индексы фондового рынка показали разнонаправленную динамику на торгах в среду: индекс Доу-Джонса вырос в шестой раз подряд и в 22-й раз с начала года обновил исторический максимум, тогда как индекс Nasdaq Composite показал худшую динамику с декабря 2022-го.

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс заявил, что данные о динамике потребительских цен в США за последние несколько месяцев были воодушевляющими и свидетельствуют о приближении дезинфляционного тренда. "Все это позитивные сигналы. Хотелось бы увидеть больше данных, чтобы обрести уверенность в том, что инфляция устойчиво движется к нашему целевому показателю в 2%", - сказал он.

Цена акций американских компаний-производителей чипов Nvidia Corp., Advanced Micro Devices и Broadcom упала более чем на 6% после слабой квартальной отчетности нидерландской ASML Holding NV. Это оказывает давление на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite.

Кроме того, негативным фактором для компаний-производителей чипов стали сообщения СМИ о том, что власти США готовы ввести серьезные торговые ограничения в случае, если компании продолжат предоставлять Китаю доступ к продвинутым полупроводниковым технологиям.

Индекс Доу-Джонса повысился на 0,59% и достиг 41198,08 пункта. Лидерами роста в индексе стали акции UnitedHealth Group, подорожавшие на 4,5%, а лидером снижения - бумаги Amazon.com Inc., подешевевшие на 2,6%.

Значение индекса S&P 500 снизилось на 1,39% - до 5588,27 пункта.

Индекс Nasdaq Composite упал на 2,77% и достиг 17996,92 пункта.

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