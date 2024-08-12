Fallout: London стал самой быстро продаваемой игрой на GOG и получил важное обновление

Fallout: London, крупнейший мод для Fallout 4, был выпущен всего две недели назад и уже стал самой быстро продаваемой игрой на GOG. Этот мод полностью преобразует оригинальную игру, добавляя новый мир для исследования, свежие квесты и озвучку. Успеху способствовала 60% скидка на издание Fallout 4: Game of the Year от GOG. Команда FOLON недавно анонсировала обновление для Fallout: London, которое исправит множество ошибок и проблем, обнаруженных игроками.

Запуск Fallout: London прошел весьма успешно, и команда быстро выпустила патчи для устранения багов и сбоев. FOLON неустанно работает над проектом, регулярно предоставляя обновления и улучшения. В первые же 24 часа мод был активирован более 500 000 раз, что сделало его рекордсменом по скорости скачивания на GOG.

Несмотря на высокий уровень исполнения, некоторые проблемы возникли с версией игры в Steam, особенно из-за обновления Next-Gen. Пользователям пришлось искать способы отката, чтобы установить мод. Команда FOLON активно помогала игрокам на своем официальном Discord-сервере, собирая обратную связь и устраняя неполадки.

В ответ на полученные отзывы разработчики выпустили новое обновление, которое устраняет множество проблем в Fallout: London. Оно включает исправление сломанных квестов, таких как «Broken Angel» и «Heavenslayer», а также улучшения перков, таких как «Лабораторная крыса» и «Железнодорожный хребет». Также были внесены значительные изменения в оружие и снижена радиация в реке Темзе с 250 до 169 единиц.

Кроме того, были добавлены недостающие реплики некоторых персонажей и исправлены окружающие звуки. GOG также выпустил руководство по обновлению до последней версии мода, что должно помочь игрокам снизить количество ошибок. Хотя процесс обновления может показаться сложным, он значительно улучшит игровой опыт.

Фото: flickr.com/ SupportPDX (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)