Аукцион гигантского тунца
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 4:08

Рекорд держался десятилетиями — и рухнул в январе: японские торги переписали историю тунца

В Японии продали тунца за рекордные 510 млн иен на аукционе — ТАСС

На первых торгах года в Японии гигантский тунец ушёл с молотка за сумму, которая превзошла все предыдущие результаты и сразу стала событием для ресторанного бизнеса. Об этом сообщает ТАСС, уточняя, что на аукционе 5 января 2026 года рыбу продали за рекордные 510 млн иен — это около 3,2 млн долларов США. Покупка главного лота традиционно воспринимается как символ удачи, но одновременно становится инструментом борьбы за внимание клиентов.

Рекордная цена и параметры лота

Проданный на аукционе тунец весил 243 килограмма. Организаторы подчеркнули, что это абсолютный рекорд за всё время проведения подобных торгов с участием представителей ресторанного бизнеса. Настолько высокая стоимость сделала сделку не просто коммерческой, а знаковой — как для рынка, так и для публичного имиджа покупателя.

Ранее максимальная цена была зафиксирована в 1999 году, когда гигантского тунца приобрели за 2,9 млн долларов США. Таким образом, новый результат не только обновил планку, но и заметно превзошёл исторический показатель, который держался более двух десятилетий. Именно поэтому торги 2026 года уже называют исключительными даже для японской традиции новогодних аукционов.

Где был выловлен тунец и почему это важно

Организаторы отдельно отметили происхождение лота. По их данным, тунец, проданный 5 января, был выловлен у берегов северной префектуры Аомори. Для рынка это важная деталь: происхождение рыбы влияет на репутацию продукта и воспринимается как маркер качества, особенно когда речь идёт о лоте, который становится главным событием торгов.

Интерес к таким аукционам связан не только с ценой, но и с символикой. Первый крупный лот года для ресторанного бизнеса в Японии часто воспринимается как показатель статуса и амбиций, а внимание к месту вылова усиливает историю, которую затем можно "продать" посетителям. В результате рыба становится не просто продуктом, а частью публичного сюжета.

Удача, очереди и маркетинговая стратегия

Представители ресторанной отрасли считают, что покупка главного лота на первых торгах года приносит успех. Это устойчивая традиция: победитель аукциона получает внимание СМИ, а вместе с ним — повышенный интерес публики. Такой эффект особенно ценен в первые недели года, когда бизнес стремится задать высокий темп продаж.

Кроме того, рекордная покупка рассматривается как удачный маркетинговый ход. Она позволяет привлечь клиентов, готовых стоять в очереди, чтобы попробовать "самую дорогую в мире рыбу". В этом смысле высокие цифры превращаются в рекламный аргумент: стоимость лота начинает работать как обещание уникального опыта, за который посетители готовы платить не только деньгами, но и временем.

