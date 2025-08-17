Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алла Малькова Опубликована сегодня в 22:36

Дорога будущего: как изменится путь к аэропорту Ижевска

Федеральный бюджет выделит Удмуртии 723 млн рублей на модернизацию дороги к аэропорту Ижевска

Правительство России выделит Удмуртской Республике дополнительно 723 миллиона рублей на реконструкцию автодороги "Ижевск-Аэропорт". Соответствующее софинансирование в таком же объеме предусмотрено и из регионального бюджета. Об этом сообщил премьер-министр Удмуртии Роман Ефимов.

Проект масштабной модернизации транспортной инфраструктуры включает расширение 3,1-километрового участка до четырех полос, строительство путепровода над железнодорожными путями, реконструкцию моста через реку Позимь и организацию кругового движения на одном из перекрестков. Полное завершение работ запланировано на 2028 год.

Ранее, в июле 2024 года, республика уже провела открытый конкурс на выполнение работ стоимостью 4,7 миллиарда рублей, победителем которого стало казанское предприятие "Строй-Инжиниринг". Новые федеральные средства позволят ускорить реализацию этого важного для региона инфраструктурного проекта.

Реконструкция ключевой транспортной артерии, ведущей к воздушным воротам столицы Удмуртии, направлена на повышение безопасности дорожного движения и улучшение транспортной доступности аэропорта, что особенно важно для развития туристического и экономического потенциала региона, отмечают местные власти.

