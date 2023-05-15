Жители Ярославля жалуются на рекламу наркотиков рядом с детсадами и школами

Правительство Ярославской области под руководством губернатора Михаила Евраева пустило на самотек борьбу с незаконной рекламой наркотиков, которая продолжает появляться на зданиях школ и детсадов.

Накануне в сообществе "Жесть Ярославля" опубликовали жалобу от одной из подписчиц. Женщина пожаловалась на рекламу наркотических веществ на стенах домов, школ и детских спортивных учреждений.

"Подписчица недоумевает почему бездействуют соответствующие органы? Весь центр разукрашен — на стенах детского центра и бассейна для детей на Салтыкова-Щедрина", — сообщила администрация сообщества.

До этого журналисты обратили внимание, что проблему с наркоманией в области не могут решить годами. Примерно каждый четвертый житель в возрасте от 14 до 60 лет называет наркоманию серьезной проблемой, при этом средний возраст наркопотребителя постепенно снижается. Теперь 21% из них получают первый опыт употребления запрещенных веществ в возрасте до 16 лет.

Реклама наркотиков на учебных заведениях может также стать причиной вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность, ведь "рекламодатели" могут использовать школьников для распространения товара. Поэтому ярославцы ожидают решительных действий от администрации губернатора Ярославской области Михаила Евраева. Ранее СМИ уже отмечали, что в области резко вырос уровень преступности.