Уровень реки Урал за сутки вырос на 23 сантиметра

В Орске, оренбургском городе, который весной пережил серьезное наводнение из-за прорыва защитной дамбы, уровень воды в реке Урал продолжает расти. Как сообщает городская администрация в своем Telegram-канале, за последние сутки вода поднялась на 23 сантиметра.
Причиной такого подъема уровня реки, который уже превысил неблагоприятную отметку в 360 сантиметров, стали интенсивные осадки в регионе, повлекшие за собой увеличение сброса воды из Ириклинского водохранилища. По данным мэрии, к 10 утра по московскому времени уровень воды в Урале у Орска достиг 442 сантиметров. Критической отметкой считается 700 сантиметров.
В связи с угрозой подтопления малого моста в районе Детского пляжа, движение транспорта по нему было ограничено, а с 11 утра 3 августа мост будет полностью закрыт для проезда. На подъездах к мосту установят соответствующие дорожные знаки. Весь транспорт будет перенаправлен на верхний мост, обеспечивая двустороннее движение.
Напомним, что в апреле этого года в Орске произошел прорыв дамбы, защищавшей город от разлива реки Урал. Это привело к масштабной эвакуации жителей близлежащих поселков. МЧС оценивало ситуацию с паводком в Оренбургской области как критическую, и в регионе был введен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.
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