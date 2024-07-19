Купание в водоёмах может привести к таким заболеваниям, как холера, гепатит и различным энтеровирусным болезням. Кроме того, необходимо остерегаться уток, а иногда даже носить шерстяные носки на пляже. Об этом NewsInfo.Ru сообщил профессор, вирусолог центра Гамалеи Александр Бутенко.

Эксперт рассказал, что купание в различных реках, водоёмах, озёрах может привести к появлению инфекций. По словам Александра Бутенко, человек может подхватить энтеровирусные болезни и даже холеру.

"Кишечных бактериальных заболеваний сейчас немало. Один из наиболее опасных, но редко встречающихся — это холера. А из вирусных заболеваний — это энтеровирусные болезни, которых насчитывается несколько разных видов. К тому же они могут через воду передаваться, особенно когда она не очищенная или где слишком много купающихся людей. Некоторые заболевают полиомиелитом. Кроме того, можно подхватить вирусы ЕСНО и Коксаки, которых порядка 30 или 40 разных видов. Гепатитом А, B, C, E можно заразиться", — сообщил вирусолог.

Александр Бутенко объяснил, что заболеть чем-то, особенно в местах скопления людей, вполне реально. Санитарно-эпидемиологические службы проверяют места массового скопления купающихся, но, невзирая на это, правила часто нарушаются. По этой причине часто делают ограничения на местах купания. Однозначно проблема существует, заявил профессор.

"Санитарные службы пытаются с этим справиться, издают рекомендации для населения, разрабатывают методы снижения такой категории болезней. Нужно относиться к этому внимательно и соблюдать санитарно-гигиенические правила", — объяснил Александр Бутенко.

По словам эксперта, если речь идёт о необитаемом озере, в котором нет загрязнений техническими продуктами, скажем, бензином, нефтью, то там вряд ли будут инфекционные заболевания. Однако не надо забывать про возможный токсический эффект.

Кроме того, Александр Бутенко заявил, что утки тоже передают различные заболевания через свои фекалии. Он добавил, что тина не представляет опасности для человека. По словам эксперта, наиболее безопасно в каких-то малонаселённых пунктах или реках, например, на Алтае.

Что касается ходьбы по пляжу без тапок, Александр Бутенко заявил, что в России это не представляет опасности. Однако он добавил, что лучше не ходить босиком в тропических странах.

"Обычно это касается тропических стран, потому что там всякая нечисть водится. В дождливый период почва бывает влажная, появляются всякие грибковые заболевания, которые проникают через кожу человека. Вьетнамки или какие-то открытые сандалии не помогают. По этой причине рекомендуется надевать высокие ботинки, шерстяные носки", — порекомендовал вирусолог.

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