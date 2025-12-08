Авто идет ко дну молча и быстро: алгоритм спасения, который должен знать каждый водитель

Самой опасной ошибкой при затоплении автомобиля становится попытка выбить стекло или дергать дверную ручку, отметил автор и ведущий программы Минтранс Рен ТВ Вячеслав Субботин. О ключевых правилах спасения в воде эксперт рассказал в комментарии NewsInfo.

Эксперт подчеркнул, что первые секунды после падения машины в воду определяют шансы на спасение. По его словам, водитель и пассажиры должны мгновенно укрыться под передней приборной панелью, поскольку давление воды способно буквально выбить лобовое стекло в салон.

"Пассажиру, водителю нужно нырнуть туда, потому что та сила, с которой обрушивается вода невероятно чудовищна. Десяток тонн на стекло. Стекло вылетает, даже приклеенное, в салон на скорости шестьдесят километров в час", — говорит Субботин.

Эксперт отметил, что если лобовое стекло вылетело, у человека появляется несколько минут для спокойного выхода на капот и последующей эвакуации. По словам специалиста, большинство иномарок способно держаться на плаву около четырех минут, что дает пострадавшему достаточно времени, чтобы оценить обстановку и выбрать направление движения к берегу.

"Если лобовое стекло не вылетело, вот тут возникают самые серьёзные проблемы. Выбить ногами его нереально, молоточка под руками не будет. Попали в воду, не старайтесь открыть дверь, она не откроется. Один шанс открывать стекло, нажимаете на кнопочку в воде и стекло будет опускаться, и через стекло боковое выбираетесь", — дал совет эксперт.

По словам автоспециалиста, самым для спасения остаётся третий вариант развития событий.

"Нужно чем-то разбить стекло, чем угодно, что найдется в бардачке, пассатижи, отвертка, что-то острое. Наберите в лёгкие воздух и пытайтесь выбить стекло. За ручки дёргать не надо, ручку нужно плавно потянуть до упора и не отрывать потому что не будет в воде знакомого щелчка, как на воздухе, как на дороге. Давление внутри автомобиля и снаружи будет уравновешено, плавно потянули до упора и ногами или корпусом к плечам выдавливаете дверь, она плавно-плавно пойдет и можно выбраться", — советует Субботин.

Эксперт добавил, что на попытку открыть дверь под водой может уйти до тридцати секунд, но это зачастую единственный реальный способ спастись. При полном погружении машины в воду специалист рекомендует постараться не паниковать и держать ручку двери до полного заполнения автомобиля водой, после чего дверь открыть и выплыть.