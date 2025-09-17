Река стала ловушкой: вездеход с рабочими ушёл под воду, унеся пять жизней

В Забайкальском крае произошла трагедия, унёсшая жизни пяти работников горнодобывающей компании. Вездеход, перевозивший сотрудников ООО, затонул во время переправы через водоём примерно в 15 километрах от посёлка Чина. Из восьми человек, находившихся в машине, удалось спасти только четверых.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее гибель двух и более человек"", — сообщили в пресс-службе ведомства.

Что произошло

Инцидент случился во время рабочей поездки сотрудников компании. Вездеход, предназначенный для перевозки по труднопроходимой местности, не выдержал переправы через воду и затонул. Операция по спасению закончилась извлечением только части пассажиров.

Сейчас на месте работают следователи: проводится осмотр территории, опрашиваются владельцы техники и свидетели, назначаются экспертизы. Руководство регионального управления Следственного комитета взяло расследование под личный контроль.

Советы шаг за шагом: как повысить безопасность переправ

Перед выездом проверяйте техническое состояние вездехода. Оценивайте глубину и скорость течения водоёма перед переправой. Используйте только оборудованные места для пересечения рек. Обеспечьте пассажиров спасательными жилетами. При плохих погодных условиях отложите поездку.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка : Пытаться пересечь реку вне оборудованной переправы.

Последствие : риск затопления транспорта.

Альтернатива : использовать паром или мост.

Ошибка : Перегружать вездеход людьми и грузом.

Последствие : снижение устойчивости, опрокидывание.

Альтернатива : соблюдать нормы загрузки.

Ошибка: Отсутствие спасательных средств на борту.

Последствие: невозможность оперативного спасения.

Альтернатива: всегда иметь жилеты и круги.

А что если…

А что если бы компания заранее разработала строгие правила движения через водные преграды? Возможно, удалось бы избежать трагедии. Современные технологии — дроны для разведки местности, GPS-мониторинг маршрута, погодные сервисы — помогают минимизировать подобные риски.

FAQ

Почему используют вездеходы?

Они позволяют добираться до труднодоступных мест, где обычная техника бессильна.

Как компании должны обеспечивать безопасность?

Проводить инструктаж, обеспечивать средствами спасения и следить за состоянием транспорта.

Кто расследует такие происшествия?

Следственный комитет РФ, а также местные органы МЧС и прокуратура.

Мифы и правда

Миф : вездеходы абсолютно безопасны.

Правда : при нарушении правил они представляют серьёзную угрозу.

Миф : если техника предназначена для бездорожья, она легко справится и с водой.

Правда : переправа через реку — один из самых опасных участков.

Миф: спасательные жилеты нужны только на лодках.

Правда: при затоплении вездехода жилеты повышают шансы на спасение.

Исторический контекст

Вездеходы активно применяются в СССР и России с середины XX века, особенно в геологии, добыче полезных ископаемых и военной сфере. Случаи аварий при переправах через водоёмы фиксировались и ранее, поэтому к технике всегда предъявляли повышенные требования безопасности.

