Режим ЧС в ЛНР: пожары нанесли ущерб Антрацитовскому округу

В Антрацитовском муниципальном округе Луганской Народной Республики (ЛНР) объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с пожарами, которые нанесли ущерб жилью и сооружениям на 57 адресах в трех населенных пунктах, информирует пресс-служба местного правительства.

В соответствии с решением местной администрации, на территории Антрацитовского муниципального округа введен особый режим реагирования на муниципальном уровне до отмены.

Повреждения от огня зафиксированы на четырех улицах поселка городского типа Боково-Платово, где пострадали дома на 41 адресе, на двух улицах в пгт Дубовский - 14 адресов, а также на двух адресах в пгт Есауловка. Администрация Антрацитовского муниципального округа инициировала сбор гуманитарной помощи для пострадавших, в которой нуждаются продукты долговременного хранения, средства личной гигиены, бытовая химия, постельные принадлежности, одежда, обувь и кухонная утварь.

По данным пресс-службы ГУ МЧС региона, из-за продолжительной засушливой погоды и сильного ветра в ЛНР наблюдаются ландшафтные пожары. За одни сутки было потушено 142 очага возгорания. Пожары затронули сухостой, тростник, кустарники, лесные полосы и мусор на общей площади 1,3 тысячи гектаров в 24 городских и муниципальных округах, включая Антрацитовский, где выгорело 439 гектаров.

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