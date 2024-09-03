Популярность Стармера стремительно падает: британцы разочарованы новым премьером

Рейтинг британского премьер-министра Кира Стармера обрушился до рекордно низких значений всего через два месяца после триумфа его партии на июльских выборах.
Согласно данным исследования, проведенного компанией YouGov, лишь 35% британцев одобряют деятельность главы правительства. Для сравнения, после выборов этот показатель составлял 44%.
При этом негативно к Стармеру относятся 56% жителей Соединенного Королевства. Таким образом, общий рейтинг политика, который рассчитывается как разница между положительными и отрицательными оценками, упал до минус 21 пункта, что стало антирекордом для Стармера с февраля.
Несмотря на столь резкое падение рейтинга, Стармер все еще остается одним из самых популярных британских политиков, отмечают в YouGov.
Опрос проводился 27-28 августа среди 2164 взрослых жителей Великобритании. Статистическая погрешность не уточняется.
Напомним, что ранее другое исследование YouGov показало, что более половины британцев недовольны работой нового правительства Кира Стармера.
Парламентские выборы в Великобритании состоялись 4 июля. Лейбористы получили убедительную победу, завоевав 412 мандатов и сформировав правительство единолично. Уже на следующий день Кир Стармер официально вступил в должность премьер-министра Великобритании, став 58-м главой британского правительства.
Фото: commons. wikimedia.org/Ilovetheeu (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
Венгрия сняла с обсуждения в ООН вопрос о использовании резервов РФ
Венгрия, председательствующая в Совете Европейского Союза, исключила из повестки заседания постоянных представителей стран ЕС обсуждение вопроса о направлении доходов от замороженных российских активов на погашение и обслуживание кредитов, предназначенных для поддержки Украины. Это стало известно из документа, опубликованного накануне заседания.
Из-за аномальной жары в Греции из под воды показалась затопленная деревня
В Греции установилась рекордная жара и продолжается длительная засуха. Из-за этого обнажились остатки деревни Каллио, которая была затоплена в конце 1970-х годов при создании озера Морнос — главного водохранилища Афин.
Игорь Николаев заявил, что Игорь Крутой и Михаил Шуфутинский что-то задумали
Игорь Николаев напомнил, что знаменитому хиту Михаила Шуфутинского "3 сентября" исполняется 30 лет.
Станислав Садальский рассказал о своём необычном завтраке: "Но я же не животное"
Актёр Станислав Садальский объяснил, как отличается его завтрак дома и когда он в разъездах.