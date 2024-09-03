Популярность Стармера стремительно падает: британцы разочарованы новым премьером

Рейтинг британского премьер-министра Кира Стармера обрушился до рекордно низких значений всего через два месяца после триумфа его партии на июльских выборах.

Согласно данным исследования, проведенного компанией YouGov, лишь 35% британцев одобряют деятельность главы правительства. Для сравнения, после выборов этот показатель составлял 44%.

При этом негативно к Стармеру относятся 56% жителей Соединенного Королевства. Таким образом, общий рейтинг политика, который рассчитывается как разница между положительными и отрицательными оценками, упал до минус 21 пункта, что стало антирекордом для Стармера с февраля.

Несмотря на столь резкое падение рейтинга, Стармер все еще остается одним из самых популярных британских политиков, отмечают в YouGov.

Опрос проводился 27-28 августа среди 2164 взрослых жителей Великобритании. Статистическая погрешность не уточняется.

Напомним, что ранее другое исследование YouGov показало, что более половины британцев недовольны работой нового правительства Кира Стармера.

Парламентские выборы в Великобритании состоялись 4 июля. Лейбористы получили убедительную победу, завоевав 412 мандатов и сформировав правительство единолично. Уже на следующий день Кир Стармер официально вступил в должность премьер-министра Великобритании, став 58-м главой британского правительства.

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