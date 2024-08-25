Санкт-Петербург, Новосибирская область и Москва лидируют по занятости населения в малом бизнесе:

Согласно исследованию, проведенному РИА Новости, наиболее высокий уровень занятости населения в малом и среднем предпринимательстве (МСП) зафиксирован в Санкт-Петербурге, Новосибирской области и Москве, в то время как наименее значительные показатели отмечены в Ингушетии, Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах.

Малый и средний бизнес играет ключевую роль в экономическом развитии, обеспечивая гибкость и устойчивость экономике страны в условиях внешних и внутренних вызовов. Помимо этого, малый бизнес выполняет важную социальную функцию, обеспечивая рабочие места и способствуя улучшению уровня жизни населения.

Он также вносит значительный вклад в формирование среднего класса, который является основой гражданского общества.

В настоящее время доля малого и среднего бизнеса в валовом внутреннем продукте (ВВП) России составляет около 21%, что значительно ниже аналогичных показателей в развитых странах, где этот показатель достигает 50-60%.

Эксперты, составлявшие рейтинг, отметили, что уровень развития малого и среднего бизнеса в различных регионах России зависит от множества факторов. Среди них — экономическая ситуация, состояние инфраструктуры, уровень развития рынка труда, доступность финансовых ресурсов, тарифы на энергоресурсы, а также административные и правовые условия для ведения бизнеса.

В результате доля малого и среднего бизнеса в валовом региональном продукте (ВРП) различных субъектов Российской Федерации варьируется от 2% до 40%, при этом среднее значение составляет 24%.

Исследование РИА Новости ранжировало регионы по доле населения, занятого в малом и среднем бизнесе. В расчетах учитывались как занятые на предприятиях, так и индивидуальные предприниматели. Данные за 2023 год показали, что доля занятых в малом бизнесе варьируется от 62,9% до 13,3% в зависимости от региона.

Санкт-Петербург, Новосибирская область и Москва возглавили рейтинг, поскольку в этих регионах более 55% занятого населения работает в сфере малого и среднего предпринимательства. В совокупности, в этих трех регионах в малом бизнесе занято 7,74 миллиона человек, что составляет 24,6% от общей занятости в этой сфере по всей стране. В тридцати регионах доля занятости в малом бизнесе находится в диапазоне от 40% до 50%.

Интересно отметить, что в регионах с развитой экономикой высокая доля занятости в малом бизнесе обусловлена мультипликативным эффектом от деятельности крупных компаний. В то же время, в экономически слабых регионах малый бизнес часто является единственным способом выживания для значительной части населения, не имеющей возможности найти работу в крупных компаниях.

На последних позициях рейтинга оказались Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа, а также Республика Ингушетия, где доля занятых в малом бизнесе составляет менее 25%. В шести других регионах этот показатель не превышает 30%.

В 2023 году доля занятых в малом и среднем бизнесе, включая индивидуальных предпринимателей, составила 43,1% от общего числа работников в российской экономике, что эквивалентно 31,4 миллионам человек.

За год численность занятых в этой сфере увеличилась на 11,7%. Согласно данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, количество таких предприятий, включая ИП, достигло 6,35 миллиона, продемонстрировав рост на 6%. Существенную роль в этом сыграла федеральная программа льготного кредитования, являющаяся частью национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Однако не все регионы показали положительную динамику. В Чукотском автономном округе численность занятых в малом и среднем бизнесе снизилась на 5,9%, что стало исключением на фоне общего роста по стране.

В то же время, наиболее заметный прирост числа работников малого и среднего бизнеса был зафиксирован в Калмыкии, Ингушетии и Туве. В этих регионах, а также в Северной Осетии - Алании, Чечне и Дагестане, численность занятых в секторе МСП увеличилась более чем на 20%, что свидетельствует о значительном подъеме в данных субъектах.

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