Forbes представил рейтинг богатейших женщин России

30 августа издание Forbes представило рейтинг богатейших женщин России. Как стало ясно из документа, в России выросло число женщин-миллиардеров. В этом году в рейтинге поставлен рекорд: в него попали восемь женщин с состоянием от $1 млрд.

Однако это не значит, что в стране действительно выросло число женщин-предпринимательниц. Как пишет Forbes, резкий скачок был связан с событиями 2022 года, когда из-за санкционного давления на Россию бизнесмены стали снижать свои доли в активах и передавать их родственникам или наемным управляющим. Так, например, миллиардерами тогда стали супруга ректора Санкт-Петербургского горного университета и акционера производителя минеральных удобрений "Фосагро" Владимира Литвиненко Татьяна и Марина Мордашова, жена главы совета директоров "Северстали" Алексея Мордашова.

Лидером рейтинга традиционно стала основательница и совладелица маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук. Второе место заняла уже упомянутая Татьяна Литвиненко. На третьем месте расположилась Варвара Скоч, дочь депутата Госдумы Андрея Скоча. Ей принадлежит 15% холдинга USM, которой принадлежат доли в производителе железной руды "Металлоинвест", которые она получила декабре 2020 года. До этого все активы семьи Скоч принадлежали отцу Андрея Владимиру. Также в рейтинг попала вдова Юрия Лужкова Елена Батурина.

Новенькими в рейтинге стали Наталья Луценко, владелец 50% в группе "Содружество", одном из крупнейших переработчиков семян масличных культур, Людмила Коган, наследница известного петербургского бизнесмена Владимира Когана, умершего в 2019 году, и Екатерина Федун, дочь акционера нефтяной компании "Лукойл" Леонида Федуна.

Фото: сайт губернатора Тульской области (Creative Commons Attribution 4.0 International License)