Приморский образовательный прорыв: как владивостокские школы обошли столичные в рейтинге конкурентоспособности

Четыре образовательных учреждения Владивостока продемонстрировали выдающиеся результаты, войдя в общероссийский рейтинг лучших школ по конкурентоспособности выпускников. Исследование, проведенное авторитетным агентством RAEX, оценивало успешность поступления выпускников в ведущие вузы страны на бюджетной основе, по договорам или через олимпиадные достижения.

Наивысшую позицию среди приморских учреждений занял Технический лицей, подтвердивший свой статус флагмана образования. Второе место в региональном зачете заняла университетская школа Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), демонстрирующая эффективность интеграции школьного и высшего образования.

Особого внимания заслуживает дебют в рейтинге гимназии ДВФУ, сразу вошедшей в перечень лучших. Завершает владивостокскую четверку школа №23 с углубленным изучением физико-математических дисциплин, традиционно показывающая высокие академические результаты.

Достижения владивостокских школ свидетельствуют о качественном улучшении образовательной системы Приморского края и ее конкурентоспособности на общероссийском уровне. Успех выпускников при поступлении в ведущие вузы страны подтверждает эффективность образовательных моделей, реализуемых в регионе, отмечают аналитики.