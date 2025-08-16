Юг по цене Европы, но без шенгена: где в России самый дорогой отдых

Пятидневный отдых на юге может обойтись как недельное путешествие по Европе. Согласно данным, опубликованным пресс-службой сервиса Твил. ру 25 июля, в августе 2025 года Абрау-Дюрсо занял первую строчку в рейтинге самых дорогостоящих курортов России.

12,5 тысячи за ночь

Средняя стоимость проживания в Абрау-Дюрсо этим летом составляет 12 500 рублей за ночь. Туристы обычно бронируют отдых на пять дней, что делает поездку особенно затратной — особенно по сравнению с другими направлениями внутри страны.

Курорт известен своими винодельнями, живописным озером и близостью к морю. Уединённая атмосфера и развитая инфраструктура — ключевые факторы, повлиявшие на рост цен.

Кто ещё в списке дорогих?

Второе место в рейтинге занимает Янтарный (Калининградская область), где ночь обойдётся в 10 800 рублей. Третью строчку занял Суздаль, — там средняя стоимость проживания составляет 9 600 рублей.

В десятку лидеров также вошли:

Зеленоградск — 8 900 руб.;

Осташков — 8 700 руб.;

Хужир (Ольхон, Байкал) — 8 700 руб.;

Архыз — 8 300 руб.;

Владивосток — 8 000 руб.;

Выборг — 7 600 руб.;

Листвянка — 7 500 руб.

Отдых становится "премиальным"

Эксперты отмечают, что высокая стоимость проживания в популярных точках — отражение растущего спроса и стремления россиян к качественному внутреннему отдыху. Также на цену влияют сезонность, дефицит номеров и популярность у состоятельных туристов.