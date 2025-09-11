То, что веками ценили оленеводы, теперь станет косметикой: запуск в Лабытнанги
В Лабытнанги (ЯНАО) запущено новое предприятие по переработке пантов северных оленей. Оно будет выпускать косметический концентрат для ухода за кожей, сообщили 10 сентября в департаменте экономики региона.
Продукция прошла лабораторные испытания и получила подтверждение соответствия стандартам качества и безопасности.
Новая линейка и бренд "Сила Севера"
По словам директора департамента экономики Валерия Миронова:
"Новую линейку косметики с использованием концентрата из пантов планируется выпустить к концу года. В дальнейшем она дополнит продукцию торговой марки "Сила Севера", которая уже представлена на внутреннем и международном рынке, а также будет сертифицирована под национальным брендом "Сделано в России"".
Косметический концентрат уже получил декларации соответствия регламентам Таможенного союза.
Почему это важно
Запуск предприятия связан с растущим спросом на натуральные компоненты для косметики в России и за рубежом.
Дополнительные продукты
Помимо концентрата из пантов, предприятие будет выпускать:
-
экстракты дикоросов,
-
вытяжку из икры сиговых рыб.
Эти компоненты будут использоваться в косметической индустрии.
Власти региона подчеркивают: сотрудничество с местными поставщиками сырья позволит развивать экономику Ямала и поддерживать традиционное оленеводство.
