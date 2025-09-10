Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Курнявцева Опубликована вчера в 22:34

Самурайские поклоны против падений: древняя практика спасает пожилых от травм

Университет Тохоку: практика Рэй-хо укрепляет мышцы ног и снижает риск падений

Ещё несколько десятилетий назад ученые полагали, что падения в пожилом возрасте неизбежны и напрямую связаны с естественным ослаблением организма. Сегодня взгляды меняются: всё больше исследований показывают, что регулярные, но щадящие тренировки способны значительно снизить риск травм и сохранить активность даже в глубокой старости. Одним из таких подходов неожиданно стала практика, пришедшая из традиций японских самураев.

Что такое Рэй-хо

В Японии из поколения в поколение передавалась система движений, называемая Рэй-хо. Это своеобразный физический ритуал, включающий в себя медленные поклоны, переходы из положения сидя в положение стоя, осторожную ходьбу и упражнения на равновесие. В отличие от привычной гимнастики, в Рэй-хо акцент делается на осознанность и точность каждого движения.

Практика занимает всего несколько минут в день, не требует никакого инвентаря и может выполняться практически где угодно. Главное — внимание к телу и постепенность.

Результаты исследования

Учёные из Университета Тохоку провели трёхмесячный эксперимент, чтобы проверить эффективность Рэй-хо. В исследовании участвовали 34 добровольца без опыта подобных упражнений. Половина группы занималась практикой четыре раза в неделю по пять минут, выполняя около 20-22 приседаний и плавные переходы из сидячего положения в стоячее. Другая половина продолжала вести обычный образ жизни.

Итог оказался впечатляющим: у тех, кто регулярно практиковал Рэй-хо, сила разгибания колена выросла почти на 26%, тогда как у контрольной группы этот показатель увеличился лишь на 2,5%.

"Сила разгибания колена — сила, используемая для выпрямления коленей — является ключевым показателем подвижности и повседневного функционирования", — сказал физиолог Аяка Огасавара.

Именно этот показатель напрямую связан с устойчивостью при ходьбе и снижением риска падений.

Почему это особенно важно для пожилых

С возрастом мышцы естественным образом слабеют. Этот процесс ускоряется из-за малоподвижного образа жизни и часто приводит к саркопении — состоянию, при котором мышцы теряют силу и объем. Особенно быстро ослабевают мышцы нижних конечностей, что и становится одной из главных причин падений у пожилых.

Авторы исследования подчеркивают: даже короткие занятия способны замедлить этот процесс. Медленные движения снижают нагрузку на сердце и сосуды, что делает методику безопасной даже для людей с хроническими заболеваниями.

Преимущества метода

  • Не требует специального оборудования.
  • Занимает всего несколько минут в день.
  • Минимизирует риск травм и перенапряжения.
  • Совмещает физическую нагрузку и элемент медитации.
  • Подходит для людей любого возраста.

Физиолог Акира Сато отмечает ещё один плюс: "Мы считаем также ценным, что те, кто хочет попробовать Рей-хо за пределами Японии, также смогут испытать уникальный аспект древних японских традиций в дополнение к пользе для здоровья".

Традиции и современность

История знает немало примеров, когда старинные практики оказывались удивительно актуальными в XXI веке. Рэй-хо — один из них. Он показывает, что забота о теле и разуме может быть одновременно простой и эффективной.

Хотя исследование Университета Тохоку охватывало относительно небольшую группу и не включало пожилых участников, результаты дают основание полагать: именно люди старшего возраста получат от этой практики наибольшую пользу.

Привычка уделять пять минут в день медленным, точным движениям, пришедшая из самурайской традиции, способна стать мощным инструментом профилактики падений и сохранения самостоятельности в пожилом возрасте.

