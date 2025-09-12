Опасная ошибка на кухне: как нагрев рыбы превращает её в яд

Рыба — продукт универсальный: её подают как самостоятельное блюдо, добавляют в салаты и закуски. Но многих волнует вопрос: как разогреть готовую рыбу так, чтобы она не пересохла, не потеряла вкус и не стала опасной для здоровья?

Когда лучше не греть

Тонкие ломтики, например кусочки красной рыбы для салата, не стоит подвергать повторному нагреву. После этого они теряют текстуру и вкус. Такие части лучше употреблять в холодном виде.

Как разогревать правильно

Толстые куски рыбы можно разогревать, но делать это нужно аккуратно.

Эксперты The Sun рекомендуют использовать духовку:

Разогрейте духовку до 135 °C. Положите рыбу в форму, застеленную пергаментом. Накройте её фольгой, чтобы сохранить сочность. Разогревайте около 15 минут, следя, чтобы продукт не подгорел.

Почему нельзя в микроволновке

Микроволновая печь — не лучший выбор. При нагреве в ней выделяются жирные кислоты, которые создают стойкий запах. Кроме того, нежное филе легко пересушить или "переготовить", даже на минимальной мощности.

Сколько раз можно греть рыбу

Запечённую, варёную или жареную рыбу можно разогревать только один раз. Повторные нагревания провоцируют размножение бактерий и увеличивают риск пищевого отравления.

Лучше всего съесть остатки в течение суток. Если рыба долго стояла или уже несколько раз подвергалась перепадам температуры, от её употребления стоит отказаться.