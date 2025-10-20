Российские экзоскелеты творят чудеса: дети, не умевшие ходить, делают первые шаги

Современная медицина всё активнее использует технологии, которые ещё недавно казались элементами научной фантастики. Один из самых впечатляющих примеров — реабилитационные экзоскелеты, помогающие пациентам восстановить двигательную активность после инсульта и тяжёлых травм.

Как рассказала ведущий научный сотрудник лаборатории нейростимуляционных технологий Федерального центра мозга и нейротехнологий (ФЦМН) ФМБА России Елена Шапкова, отечественные экзоскелеты сегодня не только не уступают иностранным, но и во многом превосходят их.

"На сегодня в плане реабилитационных экзоскелетов наши, пожалуй, посильнее. Если говорить о детских экзоскелетах, то на три головы наши впереди. Исключительная, просто исключительная разработка. [Экзоскелет] и вперед может идти, и назад может идти, и приставными шагами. Неходячие малыши в год-два года начинают ходить буквально за очень короткое время", — рассказала Шапкова в интервью телеканалу "Россия 24".

Когда технологии возвращают движение

После инсульта или черепно-мозговых травм пациенты часто теряют способность к самостоятельному движению. Традиционная реабилитация требует месяцев работы с физиотерапевтами, и успех зависит от индивидуальных особенностей организма.

Экзоскелет, по сути, берёт часть функции тела на себя, помогая пациенту совершать правильные движения и активируя зоны мозга, отвечающие за двигательную память. С каждой тренировкой мышцы "вспоминают" нужную амплитуду, а нейронные связи восстанавливаются.