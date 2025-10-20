Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Паралимпийский военно-спортивный лагерь в Военно-морском медицинском центре в Бальбоа
Паралимпийский военно-спортивный лагерь в Военно-морском медицинском центре в Бальбоа
© navy.mil by Трэвисом К. Мендоса is licensed under public domain
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 12:35

Российские экзоскелеты творят чудеса: дети, не умевшие ходить, делают первые шаги

Российские экзоскелеты помогают детям и взрослым заново научиться ходить

Современная медицина всё активнее использует технологии, которые ещё недавно казались элементами научной фантастики. Один из самых впечатляющих примеров — реабилитационные экзоскелеты, помогающие пациентам восстановить двигательную активность после инсульта и тяжёлых травм.

Как рассказала ведущий научный сотрудник лаборатории нейростимуляционных технологий Федерального центра мозга и нейротехнологий (ФЦМН) ФМБА России Елена Шапкова, отечественные экзоскелеты сегодня не только не уступают иностранным, но и во многом превосходят их.

"На сегодня в плане реабилитационных экзоскелетов наши, пожалуй, посильнее. Если говорить о детских экзоскелетах, то на три головы наши впереди. Исключительная, просто исключительная разработка. [Экзоскелет] и вперед может идти, и назад может идти, и приставными шагами. Неходячие малыши в год-два года начинают ходить буквально за очень короткое время", — рассказала Шапкова в интервью телеканалу "Россия 24".

Когда технологии возвращают движение

После инсульта или черепно-мозговых травм пациенты часто теряют способность к самостоятельному движению. Традиционная реабилитация требует месяцев работы с физиотерапевтами, и успех зависит от индивидуальных особенностей организма.

Экзоскелет, по сути, берёт часть функции тела на себя, помогая пациенту совершать правильные движения и активируя зоны мозга, отвечающие за двигательную память. С каждой тренировкой мышцы "вспоминают" нужную амплитуду, а нейронные связи восстанавливаются.

Проблема пациента Как помогает экзоскелет Результат
Потеря координации после инсульта Управление шагом и балансом Постепенное восстановление походки
Мышечная слабость Поддержка движений с точной дозировкой усилия Повышение тонуса и силы
Нарушение нейросигналов Стимуляция мозговой активности Возврат чувствительности и контроля движений

Почему российские разработки оказались впереди

По словам специалистов ФЦМН, отечественные экзоскелеты отличаются высокой степенью адаптивности и интеграции с системами нейростимуляции. Они могут подстраиваться под индивидуальные особенности пациента, включая возраст, уровень повреждения и динамику восстановления.

"Российские инженеры внедрили уникальные алгоритмы управления, позволяющие экзоскелету реагировать на малейшие сигналы тела. Это делает реабилитацию не просто пассивной, а по-настоящему обучающей", — поясняют специалисты центра.

Особое внимание уделено детским моделям. В них используются гибкие материалы и интеллектуальные сенсоры, обеспечивающие безопасную работу даже для малышей. Ребёнок может делать шаги вперёд, назад, приставным способом — как при естественной ходьбе.

Интеллектуальные датчики нового поколения

Одним из ключевых направлений исследований ФЦМН стала разработка датчиков с элементами искусственного интеллекта (ИИ). Эти устройства не просто фиксируют движения, а анализируют их в реальном времени, определяя патологические шаги и корректируя программу тренировок.

Технология Функция Эффект
Сенсоры ИИ Распознавание неправильных движений Повышение точности обучения
Биомеханические датчики Измерение нагрузки на суставы и мышцы Снижение риска травм
Нейроинтерфейсы Передача сигналов между мозгом и устройством Улучшение связи "мозг — тело"
Облачная аналитика Хранение данных для анализа врачом Индивидуализация терапии

Такие технологии позволяют врачам и инженерам дистанционно отслеживать прогресс и адаптировать реабилитационные программы без необходимости ежедневного присутствия пациента в клинике.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Использовать экзоскелет без индивидуальной настройки.
    Последствие: Перегрузка мышц и отсутствие прогресса.
    Альтернатива: Подбор параметров под вес, рост и уровень восстановления пациента.

  • Ошибка: Прерывать курс реабилитации после первых успехов.
    Последствие: Потеря достигнутых навыков.
    Альтернатива: Продолжать тренировки до полной стабилизации моторики.

  • Ошибка: Игнорировать психологическую адаптацию.
    Последствие: Утрата мотивации и стресс.
    Альтернатива: Параллельная работа с нейропсихологом и поддержка семьи.

Интересные факты

  1. Первый российский экзоскелет для реабилитации был создан в 2016 году и сразу прошёл клинические испытания.

  2. В 2025 году отечественные экзоскелеты используются более чем в 40 медицинских центрах страны.

  3. Детские модели признаны лучшими на международных выставках MedTech и RehabExpo.

  4. Искусственный интеллект в системе управления впервые применили именно российские инженеры.

Исторический контекст

Первые экзоскелеты появились в середине XX века и использовались исключительно в военной сфере. Лишь в 2000-х годах технологии начали активно внедрять в медицину. Россия стала одним из немногих государств, где разработка подобных устройств ведётся внутри страны, с учётом физиологии и потребностей пациентов.

Сегодня отечественные инженеры и врачи создают не просто механические конструкции, а интеллектуальные системы, способные "чувствовать" тело человека. Это открывает новый этап в истории медицинской реабилитации — этап, где технологии помогают вернуть людям не только движение, но и уверенность в себе.

