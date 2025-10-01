Ад под контролем: Стас Пьеха признался, зачем каждый месяц возвращается в рехаб

Стас Пьеха уже многие годы делится своим опытом борьбы с зависимостью и рассказывает о том, как рехаб помог ему изменить жизнь. В интервью шоу "Токсики" на платформе VK Video певец откровенно рассказал о своем пути в мире реабилитации и о том, как его личная история повлияла на профессиональные решения.

Личный опыт и рехаб

Пьеха признался, что стабильно посещает реабилитационные клиники последние 10 лет. Его визиты не связаны с тем, что он сейчас находится в зависимости, а скорее с поддержанием профессиональной и личной дисциплины.

"Где-то раз в месяц я там точно бываю. Но не как пациент, конечно же", — поделился артист.

Эти регулярные визиты отражают его убеждение, что процесс восстановления — это длительный путь, который требует постоянного внимания. Певец отметил, что он сам прошёл через серьёзные трудности с наркотической зависимостью, и это стало одной из причин, почему он возглавил частную наркологическую клинику.

"Сначала я приезжал на лечение на три дня, потом на пять. А потом, когда с сердцем появились проблемы, заехал надолго. Потому что не мог уехать просто и все", — рассказал Стас.

Он подчеркнул, что для зависимых нет волшебного метода: разовый визит в рехаб не может гарантировать полное выздоровление. Только последовательная работа над собой приносит результат.

Мотивация и работа с пациентами

Возглавляя клинику, Пьеха использует собственный опыт как пример для тех, кто только начинает путь к восстановлению. Он отметил, что видит реальные изменения в жизни людей, которых сопровождает его учреждение.

"Ко мне раньше подходили, но до рехаба, обычно с просьбами: 'Жене что-нибудь запиши, бабушке или маме привет'. И я все время стремался. Сейчас подходят, говорят: 'Ничего не надо, спасибо, я три года не бухаю, жену вернул'. И как будто бы теперь мне нравится, что ко мне подходят", — отметил артист.

Почему регулярность важна

Пьеха акцентирует внимание на том, что регулярность посещений рехаба и постоянное самосовершенствование имеют ключевое значение. Он сравнивает реабилитацию с любой другой системной работой над здоровьем: без постоянного контроля и поддержки вероятность рецидива возрастает.

Психологическая поддержка — регулярные встречи помогают оставаться мотивированным. Медицинский контроль — постоянное наблюдение за физическим состоянием предотвращает осложнения. Социальная адаптация — взаимодействие с людьми, прошедшими через аналогичные трудности, усиливает эффект терапии.

А что если не поддерживать процесс?

Игнорирование регулярной работы над собой может привести к возврату к прежним привычкам. Пьеха напоминает, что выздоровление — это непрерывный процесс. Ключевым моментом является сочетание медицинской помощи и личной ответственности.

Исторический контекст

Рехаб как метод комплексной помощи зависимым появился в середине XX века. Сегодня частные клиники предоставляют широкий спектр услуг — от медицинской детоксикации до психологической поддержки и социальной адаптации.

Интересные факты